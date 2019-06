Álex López, jugador lagunero que ha militado durante las dos últimas temporadas en el San Pablo Burgos, manifestó este martes en Radio Club Tenerife que en su carrera profesional "lo mejor está por venir". "Tengo la suerte de disfrutar con lo que hago; me considero un afortunado", declaró el que se perfila como primer fichaje del CB Canarias para el curso próximo.

"No menosprecio a la LEB en ningún momento pero se nota mucho la diferencia con la ACB. Es mucho más atractiva y divertida; juegas contra aquellos que antes veías por la tele", comentó Álex. "Estos dos últimos años han sido muy buenos", resumió.

López reveló que en su particular trayectoria cestista se había fijado una fecha como tope para ser profesional. "Me dije a mí mismo: si a los 24 años no estoy en la ACB, lo dejo y me dedico a los estudios. Pero me comí mis palabras y seguí porque ese año casi ascendemos con el Lugo. Hace poco me lo recordaba mi padre. Al final, he obtenido premio a la perseverancia", indicó.

Álex contó que hace pocos días ha acabado sus estudios en Administración y Dirección de Empresas. "Los terminé la semana pasada", indicó durante la entrevista en los estudios de la SER. "No sé si fue más especial ascender a ACB, o luego mantenernos a la temporada siguiente", dijo a la hora de hacer balance. "Cuando alcanzamos la victoria 12 que nos salvaba matemáticamente, aquello fue una fiesta", recordó.

El profesional lagunero no ocultó que a cualquier jugador le gusta definir oficialmente su futuro lo antes posible y se mostró confiado en que, en su caso, también pronto habrá novedades. Estos días, está volcado en la preparación de su campus, que tendrá lugar en el Nuryana, donde estudió; y contará con la colaboración de sus amigos Javi Beirán y Sebas Sáiz. "Entiendo que pronto se sabrá algo y se podrá decir algo", respondió sobre su futuro más inmediato. "Todos queremos tener esa tranquilidad y cuanto antes se sepa, mejor", cerró.