Martí dijo no a un amaño

El final de Liga en la Segunda División está siendo protagonizado por la Operación Oikos, en la que las actuaciones policiales y judiciales están haciendo aflorar numerosos intentos de compra de partidos para obtener beneficios en las apuestas. El levantamiento del secreto del sumario ha revelado nuevos datos en los que el técnico del Deportivo aparece como el encargado de desarticular un acuerdo para el choque entre Tenerife y Nástic en la 2016/2017.

José Luis Martí se opuso a que en aquel partido se acordase un empate. Así lo revela una comunicación grabada a uno de los imputados en la trama, Carlos Aranda. En ese audio el exfutbolista se queja de la actitud de Martí, burlándose de que con su negativa el equipo chicharrero no obtenía la clasificación matemática para el play off. En esa conversación con otro encausado, Aranda califica a los tinerfeños como "retrasados", quejándose de que "el Nástic quería la X y el entrenador del Tenerife decía que no. Con el punto, Antonio, estaban matemáticamente en el play off, no ahora que van perdiendo 0-1 y se la juegan todo al último partido". Tras esa reflexión Aranda estalla: "El desgraciado ese el mierda del entrenador, me cago en tus muertos hijo de puta Martí"..

Al término de los 90´ el Tenerife acabó perdiendo, pero finalmente consiguió la clasificación para el play off de ascenso.