Sant Antoni reestructurará la Unidad Policial Nocturna este verano

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, quiere reestructurar la Policía Local empezando por la Unidad del Equipo Especial Nocturno de Verano (ENEV), que se creó en la pasada legislatura y que tiene su principal radio de acción en el West End.

Serra, que ha dejado claro desde el primer momento que una de sus prioridades en la seguridad, ha mantenido una primera reunión con el jefe Policial, Javier Verdugo, al que ha pedido "cambios y que adopte las medidas que considere más adecuadas para mejorar la seguridad en el casco urbano".

El primer edil resalta que actualmente hay delincuencia en zonas como los paseos de s’Arenal y ses Font o en el West y confía en que los primeros resultados de este nuevo plan "comiencen a ser visibles esta temporada turística". Destaca que esta Unidad suele estar integrada por seis o siete agentes y lo que quieren es que se reparta en grupos de dos o tres policías, "porque esto garantiza la presencia de más patrullas en la calle".

Serra afirma que este verano se mantendrá sin cambios la Ordenanza de Zona de Protección Acústica Especial, tanto en el West como en la calle de la Mar. No habrá cambios, aunque el primer edil ha dejado claro que piensan ampliar el horario de las terrazas de los locales de esas zonas. Pero dice que no hay tiempo para introducir modificaciones esta temporada y asegura que "no se hará la vista gorda y se exigirá el cumplimiento de la normativa tal y como debe aplicarse actualmente"

El alcalde de Sant Antoni asegura que piensa mantener el Plan Estratégico, pero resalta que lleva 3 años "estancado, sin avance alguno, porque todo ha sido muy teórico. Destaca que en el último Comité Ciudadano celebrado el mes pasado "el 90% de sus componentes coincidieron en señalar que no se había avanzado". Asegura que lo que hace falta es centrarse en dos o tres grandes objetivos. "Es un buen documento, basado en un estudio completo y estamos de acuerdo en lo que se propone en un 99%".

Sobre la estabilidad del tripartito, asume que habrá "momentos de tensión", pero está convencido de que sabrán solucionarlos y funcionarán como un solo equipo coordinado durante toda la legislatura. Todavía no se ha cerrado el organigrama, pero Serra avanza que el área de Urbanismo, otra de sus prioridades porque se quiere agilizar la concesión de licencias, estará gestionada por el Javier Giménez.

Sobre el proyecto de rehabilitación de la Bahía, el primer edil ha mantenido ya un primer contacto con el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, "y hemos quedado en mantener una reunión para analizar con más detenimiento el proyecto ejecutivo, porque todavía no conozco todos los detalles".