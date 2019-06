Sin acuerdo para evitar la huelga indefinida en el vertedero insular

Tienen otra oportunidad este viernes. Si no hay acuerdo a partir del domingo los trabajadores del vertedero insular comienzan la huelga indefinida.

Este martes se han vuelto a ver las caras con la empresa, la UTE Giref, en esta ocasión en el Tribunal de Arbitraje (TAMIB) con presencia de responsables del Consell. Un encuentro que no ha servido para avanzar en las posturas de cada una de las partes, según explica el secretario general de CCOO, Felipe Zarco.

Zarco recuerda que hay empleados que no cobran ni el salario mínimo y , de ahí que quieran que la empresa de un paso para arreglar la situación de la mayoría de la plantilla con una subida salarial y no a través de asumir parte del plus de limpieza como han planteado en su última contrapropuesta. Este viernes se han emplazado de nuevo en el TAMIB como última oportunidad para evitar la huelga.

La plantilla del vertedero está compuesta por una veintena de trabajadores. 16 en Ibiza y tres en Formentera. Recuerdan los problemas que se pueden derivar de este paro porque solo existe este vertedero y hasta allí se llevan todos los residuos de todos los municipios.

A este conflicto hay que sumar el de los trabajadores de los servicios de limpieza de Ibiza y Sant Antoni, que ya han aprobado en asamblea las convocatorias de huelgas indefinidas en ambos municipios a partir del 29 de julio.