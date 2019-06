Coripe presentará el viernes el musical Rafa Verdú

La alcaldesa de Coripe (Sevilla), Susana López, ha presentado en Jerez el Espectáculo Musical ‘Rafa Verdú’ que el Ayuntamiento de la localidad sevillana realizará en reconocimiento de la trayectoria del ex futbolista el próximo viernes, 21 de junio, a partir de las 20.30 horas, en el campo de fútbol municipal de la localidad sevillamna.

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, ha felicitado a Rafa Verdú “por este nuevo reconocimiento, ahora en forma de espectáculo musical, que viene a ser una muestra más de gratitud por su generosidad y de homenaje a su trayectoria futbolística. Agradecemos igualmente a Coripe y a su equipo de Gobierno el cariño que profesan a Rafa y que una parte importante del espectáculo tenga a nuestra ciudad como protagonista”.

Por su parte, la alcaldesa de Coripe, Susana López, ha afirmado que “es para nosotros un honor presentar en Jerez este espectáculo. Gracias por la acogida y la colaboración. Jerez es la casa de Rafa Verdú y donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria, así que el musical empezará con su etapa aquí y con una coreografía especial sobre Jerez”.

Susana López ha explicado que “en Coripe la figura de Rafa Verdú es muy especial, fue nombrado ‘Embajador del Deporte’ de nuestro pueblo y ha colaborado mucho en distintas actividades, a raíz de conocernos por un partido de los Veteranos del Xerez CD y de visitarnos continuamente”.

El espectáculo, organizado por el edil y artista local de Coripe Miguel de Fátima y su Academia, “será muy original, constará de cuatro partes y contará con la participación activa de Rafa Verdú, que responderá a las preguntas de los más pequeños en una de las fases del espectáculo”, ha detallado la regidora de Coripe.

Cabe destacar que el musical contará con dos presentadores, siendo uno de ellos el también edil de Coripe Antonio Martín, amigo personal de Rafa Verdú y con quien ha colaborado para la celebración de distintos eventos en la localidad sevillana. Tendrán protagonismo los niños y niñas de la Academia ‘Miguel de Fátima’ en las coreografías y canciones que se han preparado “desde el pasado invierno”, ha informado la alcaldesa de Coripe, para este espectáculo y que serán alusivas a Jerez, Córdoba, Valencia (por haber militado Verdú en el Levante) y Coripe.

El final del espectáculo, en homenaje a la presencia de Rafa Verdú en el Real Madrid, consistirá en un viaje a las instalaciones del club merengue en Valdebebas en sendos autobuses que partirán la noche del mismo viernes desde Coripe. “De esta manera, el final del espectáculo será en Madrid, con Rafa Verdú en las instalaciones de su primer equipo, siendo además leyenda viva del Real Madrid”, ha concluido Susana López.

En el espectáculo, patrocinado por Oleícola Coripeña, intervendrá el Coro de la Iglesia de Coripe y artistas locales. El precio de la entrada será simbólico (1 euro) para sufragar gastos de desplazamiento de los niños y niñas participantes.

Rafa Verdú ha agradecido “este nuevo homenaje, en este caso, tan original y en la querida ciudad de Coripe. Llegué a Jerez hace 65 años y lo poco o lo mucho que soy se lo debo a esta ciudad. Tengo una avenida a mi nombre, soy ‘Hijo Adoptivo’ y siento el afecto de la gente por la calle. Nací en Madrid, allí estuve 25 años, vivo en Jerez, que considero mi casa, y por supuesto, en Coripe, tengo el cariño de su gente y para mí es un lugar muy especial en mi vida donde guardo grandes amigos”.

El presidente de honor del Xerez Club Deportivo ha añadido que “conocí Coripe cuando fui como entrenador de los Veteranos del XCD. Desde entonces he ido continuamente y he conocido a su gente, que es maravillosa, y con la que he colaborado modestamente en lo que han organizado a nivel deportivo. Estoy muy agradecido y emocionado. Es un día muy feliz para mí”.

Han asistido a la presentación igualmente amigos y ex jugadores de Rafa Verdú en sus tiempos de entrenador, encabezados por Francisco José Carrillo y el entrenador Pepe Márquez.