Linares Deportivo-La Nucía, el domingo a las 20h en Linarejos

La suerte está echada. Linares Deportivo y CF La Nucía se verán las caras en la última ronda antes del ascenso a Segunda B. El último sorteo, ayer, les emparejaba para luchar por el regreso a la categoría de bronce del fútbol español. La batalla comenzará en el Estadio Municipal de Linarejos con la ida, el domingo 23 de junio, desde las 20 horas. Como hasta ahora, el feudo azulillo rebosará pasión para apoyar a los futbolistas de Juan Arsenal. Y a buen seguro registrará la mejor entrada de la temporada.

El rival linarense se presenta, no en vano, con un gran cartel y avalado por sus buenos números tanto en liga regular como en las anteriores rondas de Play Off. Cargado de buenos jugadores, La Nucía muestra su candidatura al ascenso con futbolistas veteranos que acumulan, en muchos casos, experiencia tanto en Segunda como en Primera División. A destacar el ex azulillo Fran Moreno, que se vuelve a cruzar en el camino minero. A su lado, reseñar la calidad de hombres como Jandro (ex del Valencia CF, Girona o Cádiz) y Juanma Ortiz (Atlético de Madrid, Osasuna o Almería). Otros protagonistas de la plantilla alicantina son el guardameta Fornés, Neftalí o Fofo. Es sin duda, uno de los rivales más fuertes de la categoría.

La vuelta se disputará en el Estadio Camilo Cano, un recinto deportivo con capacidad para unos 3.000 espectadores. El campo tiene césped natural, algo que le vendrá bien al Linares aunque, eso sí, un poco más pequeño que Linarejos. Allí, pase lo que pase en la ida del próximo domingo, se congregarán cientos de aficionados azulillos para animar a su equipo. Un conjunto que, en principio, recuperará a Fran Lara para el primer duelo ante los valencianos y, finalmente, si podrá contar con Alex Rubio (por error se lanzó una información contraria respecto al número de tarjetas amarillas mostradas). Rodri, en cambio, se perderá las dos citas por su esguince de rodilla.