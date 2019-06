Nuevo escándalo en la EvAU, esta vez en Madrid

Profesores de dibujo de Madrid, correctores de la prueba de dibujo técnico de la Evau y alumnos de esta asignatura denuncian que dos de los ejercicios que se pusieron en la prueba de acceso a la universidad en la Comunidad de Madrid no se habían dado en clase. No se vieron porque no estaban en el temario de Bachillerato, en el currículo de contenidos que marca el Ministerio de Educación, y de hecho -según los propios docentes- ni siquiera figura en el temario de oposiciones para acceder a una plaza de profesor de esta materia en la región.

Se trata del ejercicio 2 de la opción A y del ejercicio 1 de la opción B de esa prueba. Ninguno de ambos casos, según Marga Garrido, presidenta de la Asociación de Profesores de Dibujo de Madrid (APD), "se ajusta a los contenidos especificados en el Real Decreto 1105/2014". El primero, explica Garrido, "plantea un problema excesivamente complicado, una desproporción respecto de los conocimientos que un alumno de Bachillerato debe mostrar". El segundo ejercicio, "está tratando un concepto, el de polaridad, que se excede por completo del temario".

Una de las correctoras de esta prueba de Dibujo Técnico, materia optativa en la Evau, ha sido Lucía Sánchez, profesora de un instituto de Madrid con una reputada experiencia entre este colectivo de docentes. Corrigió 145 exámenes de los que solo dos alumnos consiguieron resolver estos ejercicios. Ni siquiera ella fue capaz de resolver el ejercicio de la parábola: "Al ponerme a hacerlo", explica a la SER, "no encontraba la manera de sacar los elementos principales con los datos que me daban. Entonces una compañera me dijo que era una propiedad de la parábola muy muy específica que no entra para nada en el temario de Bachillerato, ni siquiera entra en las oposiciones para ser profesor de dibujo". La asociación no tiene datos globales de cuál ha sido el resultado general de la prueba de esta asignatura, salvo de los 1.210 alumnos que se examinaron en la Universidad Autónoma de Madrid, cuya nota media ha sido de 4,11.

El sorpasso de otras comunidades en dibujo técnico

Tanto la APD como esta correctora comparan el examen de Madrid con el de otras comunidades autónomas. "Hemos echado un vistazo a las pruebas de otras comunidades y la diferencia de nivel es abismal", asegura Marga Garrido. "Nos parece un agravio comparativo que todos los alumnos después de hacer estos exámenes con niveles tan diferentes tengan el mismo tipo de acceso a las universidades", explica. Lucía Sánchez lo compara con el examen de la Evau de Castilla la Mancha donde ha sido profesora, "es mucho más asequible, por lo que los alumnos de Castilla la Mancha superan a los de Madrid, les adelantan, tienen sorpasso, y entran en estas carreras tecnológicas mientras que los alumnos madrileños se quedan a las puertas".

Los docentes de esta asignatura están convencidos de que este tipo de ejercicios se ponen en los exámenes porque "se está buscando la excelencia". Para Garrido, "es un problema porque la Evau debe valorar conocimientos y capacidades generales". Sánchez cree que se exige una excelencia a los alumnos de segundo de Bachillerato "una excelencia que en la universidad no es recíproca". Son alumnos que habitualmente sacan buenas notas en clase, muchos terminan el ciclo con matrícula de honor, pero ven como su nota baja tras la prueba de acceso a la universidad. "El coordinador ha comentado muchas veces que el diez solo lo pueden sacar unos pocos", apunta esta correctora que no sabe explicar sin hacer conjeturas a que se debe esa dificultad añadida para conseguir la nota más alta.

Desde la Asociación recomienda a los alumnos que no hayan superado estos ejercicios en la Evau que pidan una revisión a los correctores dejando claro que es un contenido que no está incluido en Bachillerato. "Si en la revisión están de acuerdo, pueden evaluarles sobre 8 en lugar de sobre 10", aclaran.