El Ayuntamiento de Almeida retira las pancartas contra la violencia machista de sus edificios municipales

No ha hecho falta que Vox presida ninguna junta de distrito para adoptar este tipo de dicisiones. El Gobierno municipal, liderado por PP y CS, ha dado orden de retirar todas las pancartas que colgaban de los edificios municipales, tanto las de 'Welcome Refugees', como las de la violencia machista. Ya han desaparecido, por ejemplo, en los distritos de Arganzuela, Fuencarral y Chamberí, presididos por el Partido Popular. En el caso del distrito de Vicálvaro, que preside Ciudadanos, la formación naranja asegura que no ha retirado ninguna pancarta.

La explicación que da el Ayuntamiento de Madrid es que la colación de banderas y estandartes en los edificios institucionales está regulada por ley. Eso no quita, dicen, que en días especiales o especialmente significativos, sí se muestras otras.

El Gobierno municipal madrileño está retirando las pancartas contra las violencias machistas de los edificios institucionales. Las primeras en desaparecer han sido las de las juntas de Arganzuela, presidida ahora por PP, y Vicálvaro, por Cs.

Primera medida del gobierno Ciudadanos-Vox-PP: quitar pancartas contra la violencia machista de los edificios municipales. La concejala responsable es de Ciudadanos, lleva el área de Familias y Bienestar Social. “El gobierno sensato”, se autodenominan. pic.twitter.com/ba5HF61xC7 — Rita Maestre (@Rita_Maestre) 18 de junio de 2019

Más Madrid ya ha cargado contra "la primera medida del gobierno Cs-Vox-PP, quitar pancartas contra la violencia machista en edificios municipales".

Una de las portavoces de la plataforma en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha criticado esta "primera medida del gobierno Ciudadanos-Vox-PP" y ha recordado que la concejala responsable del área de Familias y Bienestar Social "es de Ciudadanos", Silvia Saavedra. "'El gobierno sensato', se autodenominan", ironiza en Twitter.

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón, ha recordado también en Twitter que hace un año la instalación de pancartas contra la violencia machista "se aprobaron por unanimidad en los plenos de distrito".

"Hoy PP-Cs-VOX ordenan retirarlas. ¿Que ha cambiado? ¿Han dejado de asesinar mujeres? En Madrid no queremos retroceder", espeta Íñigo Errejón.

La que fuera delegada de Políticas de Género y Diversidad en el gobierno de Ahora Madrid, Celia Mayer, ha tachado de "irresponsabilidad" esta decisión del PP y Cs a raíz de "retirar el rechazo explícito del Ayuntamiento a la violencia contra las mujeres". Termina su mensaje con el hashtag #Niunamenos.