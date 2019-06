Paloma Domínguez se perfila como concejal de Hacienda, Administración y Personal

Mujer, 54 años. Madre, esposa, hija, empresaria y muy medinense. Paloma Domínguez es una persona a la que le gustaría que su hija conociera esa Medina que conoció su madre. En este repaso que Radio Medina está haciendo para que los oyentes conozcan al nuevo equipo de gobierno del municipio, hoy hablamos de Paloma Domínguez, número dos del Partido Popular de Medina que según nos cuenta, si hubiera un departamento que negociase con las entidades religiosas, ese sería su lugar. Pero por su condición de funcionaria y tras ejercer 33 años en este campo, conoce la administración y por ello, salvo sorpresa de última hora, se encargará de la concejalía que englobaría Personal, Hacienda y Administración. En este sentido, confirma que Guzmán Gómez se lo ha pedido y que ella se sentirá muy cómoda en este área.

En su primera toma de contacto con el personal laboral del Consistorio, ha encontrado gente muy competente y gente con ganas de trabajar. Insiste en que faltan puestos importantes como el del interventor y que su intención es la de formar un equipo de técnicos que den apoyo a los concejales para intentar sacar adelante el Ayuntamiento de Medina.

En cuanto a los retos para la legislatura, aboga por poder cumplir con el programa electoral, aunque dice que será una labor complicada esto conlleva cambiar muchos reglamentos y no es una tarea tan sencilla. Su intención es hacerlo, pero llevarlo a cabo, de voz de Domínguez, “será más complicado”. Le gustaría que cuando pasasen los cuatro años de legislatura, los medinenses le dieran la enhorabuena o al menos le felicitaran por su trabajo. En su charla con la SER, no ha cerrado la puerta a pactar con Medina Primero en un futuro más o menos cercano porque tienen un programa similar al de esta formación, y dado que no se ha desarrollado el pleno de nombramiento de concejalías, deja en el aire posibles cambios de última hora.