Durísima crítica del histórico popular Isidoro Fernández Navas contra su partido

La decisión del Partido Poular de servir en bandeja a Ciudadanos el Ayuntamiento de Palencia, con tan sólo tres concejales, no deja indiferente a nadie. Comienzan a oirse, de forma pública, las voces de muchos militantes y figuras destacadas que, hasta ahora en privado, cuestionan la actitud del partido y la negociación llevada a cabo por la dirección nacional sin réplica por parte de la dirección provincial. Una de ellas es la del destacado ex dirigente, Isidoro Fernández Navas, que ha remitido una durísima carta a la presidenta provincial, Ángeles Armisén, en la que exige la celebración de una reunión abierta a todos los afliados para explicar lo sucedido en los últimos días y la actitud mantenida tanto por ella misma como por el ex regidor munipal Alfonso Polanco o el ex consejero y actual negociador Carlos Fernández Carriedo. Reproducimos a continuación el texto íntegro de la misma por su interés:

" Después de lo vivido en las últimas semanas y principalmente ayer sábado 15 de junio, con la elección de Alcaldías en los Ayuntamientos, no entiendo muchas cosas que han pasado y por citar alguna:

- NO ENTIENDO, que el Presidente Nacional del PP, Sr. Casado haya defendido en Madrid, que debía tener la Alcaldía el PP por ser la candidatura más votada, y haya permitido que en su ciudad, la de nacimiento, Palencia, los Concejales del PP voten a favor de que sea Alcalde uno de C's teniendo tres Concejales y el PP nueve.

- NO ENTIENDO, que el Presidente Regional del PP, Sr. Fernández Mañueco, haya permitido en la elección de Alcalde en Palencia, lo mismo que el Sr. Casado. ¿Ha dado prioridad a mantener él la Presidencia de la Junta de Castilla y León, cediendo a todo lo que pidió C's?.

- NO ENTIENDO, que tú, Ángeles, como Presidenta del PP de Palencia, hayas permitido, avalado y apoyado con tu voto como Concejala, la elección de Alcalde de Palencia al candidato de C's y que, además, este Partido no haya apoyado al PP en varios Ayuntamientos, perdiendo las Alcaldías de Ampudia, Guardo, Velilla y no recuperando el de Cervera, entre otros.

- NO ENTIENDO, que no se haya efectuado en Palencia el acuerdo de Salamanca, por no generalizar el de toda España, teniendo el PP y C's el mismo porcentaje de concejales entre ambos Partidos, 9/3 en Palencia y 11/4 en Salamanca. ¿Se ha defendido Palencia como parece que lo ha hecho el Sr. Fernández Mañueco en Salamanca?.

- NO ENTIENDO, que los negociadores del PP a nivel regional, sobre todo, alguno de Palencia, como el Sr. Fernández Carriedo, hayan permitido este acuerdo. Posiblemente, la conservación de algún puesto a nivel personal, lo pueda justificar. ¿O no?.

- NO ENTIENDO, que Alfonso Polanco haya aceptado, por muy obediente que quiera ser con los Jefes Políticos del Partido, votar a favor del candidato de C's con tres Concejales y colaborar en el próximo Gobierno con nueve, y lógicamente, llevar el peso de la acción de gobierno o gestión municipal.

- NO ENTIENDO, que el resto de Concejales del PP hayan votado al candidato de C's de forma obediente y sin plantear resistencia, teniendo en cuenta el daño que iban a hacer al Partido Popular y a ellos mismos.

- NO ENTIENDO, que en política, conseguir cargos en las instituciones, se haya convertido en un fin, cuando siempre hemos entendido que era un medio para defender el interés general y mejorar la vida de los ciudadanos.

Cómo NO ENTIENDO todo lo expuesto y muchas cosas más, SOLICITO UNA REUNIÓN URGENTE Y ABIERTA A TODOS LOS AFILIADOS, para que, alguien, nos informe de todo ello y pueda justificar lo que seguro, pocos entienden. Si puede asistir el Presidente Regional, como máximo responsable del Partido y me imagino que máximo responsable también de todo lo que ha sucedido, seguro que nos podrá informar mucho mejor.

Ya sé, que legalmente o estatutariamente no tienes obligación de convocar y celebrar la reunión que solicito, pero si queremos de verdad lo mejor para el Partido Popular y para sus afiliados, creo sinceramente que deberías convocarla. El crédito y respeto que las siglas del PP han podido perder en estos días, debe ser recuperado entre todos, pero asumiendo la responsabilidad de ello, quienes han tomado las decisiones en este proceso, a mi juicio, muy erróneas.

Un saludo

Isidoro Fernández Navas"