La ubicación de un cuadro de Capel en la Iglesia de Monzón enfrenta al pintor y al párroco

Un cuadro que representa a San Antonio, obra del pintor palentino Capel, y que el autor había regalado para ser instalado en el retablo de la iglesia de El Salvador de Monzón de Campos ha generado polémica al no estar dispuesto el párroco a ubicarlo en ese lugar, ya que según asegura, allí está la imagen del santo que se venera y saca en procesión y no van a retirarla. El pintor, molesto, asegura que no regalará a la obra a dicha iglesia.

La polémica está servida, Antonio Guzmán Capel, decidió pintar un cuadro de San Antonio para reglar a la parroquia de Monzón, de hecho llevó a cabo mediciones del espacio donde se ubicaría la obra, en el centro del retablo del altar mayor del templo al ubicarse allí una talla pequeña del santo. Una vez finalizada la obra suge la sorpresa ya que el párroco asegura que "no puede ubicarse en ese lugar que es dónde está la talla titular". Igualmente, don Eduardo, asegura que si se trata de una donación ésta no puede estar condicionada con exigencias y contrapartidas, ya que al ser un regalo pasa a ser propiedad de la parroquia para hacer con ella lo que considere.

Por su parte el autor del cuadro se ha mostrado muy molesto con la actitud del párroco, no quiere entrar en polémicas pero asegura que desde el principio se le indidcó donde se ubicaría la obra por lo que procedió a tomar medidas del hueco y así adoptó el cuadro a dichas medidas, y que en ningún caso recibió indicaciones del párroco acerca de cómo debía ser la imagen o presentar bocetos tal y como éste asegura. Capel tiene claro que el cuadro no irá a Monzón después de lo sucedido.