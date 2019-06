"La gente nos pedía un cambio y lo hemos conseguido"

El recién nombrado alcalde de Peñafiel, el socialista Elías Arranz, estrena el mandato defendiendo las bases del pacto con la Agrupación de Electores Peñafiel Futuro, Ciudadanos y Candidatura Independiente cuyo fundamento radica en “el diálogo, la paciencia, la empatía y la confianza” y matiza que se “ha escuchado al pueblo que quería que en Peñafiel hubiera un cambio”.

Todavía no se han conformado las diferentes concejalías, pero el primer edil entiende que cada uno de los siete concejales tendrá una cartera relacionada con las habilidades, gustos y disponibilidad de cada uno.

Sobre la mesa, Arranz, aclara que todavía no se ha hablado de retribuciones, aunque no descarta una revisión al alza de las mismas.

Limpieza y seguridad

Entre las prioridades del nuevo equipo de Gobierno destaca mejorar la limpieza y seguridad del municipio.

Con respecto a lo primero, Arranz, ha explicado que uno de los concejales ya se ha reunido con el servicio de limpieza para ver “qué opciones hay de mejora”.

En cuanto a la seguridad, aclara que en estos momentos hay tres agentes presentado servicio, a la espera de que lleguen los alumnos de la escuela y se conozcan quiénes se quedan en la localidad para pedir nuevos alumnos.

Al margen de este aspecto, el alcalde, también ha manifestado que no depende del propio Ayuntamiento ya que los alumnos se mueven a las ciudadades y los pueblos tenemos “ese hándicap”.

Eso sí, no descara la contratación se seguridad privada de cara a las fiestas patronales.

Por cierto, que las fiestas patronales, es uno de los asuntos prioritarios por la premura de tiempo. Arranz aclara que no hay nada contratado y que en relación con orquestas y toros no se prevén cambios este año. Se intentará mejorar la oferta infantil y de los mayores, aunque con el margen de tiempo existente entiende que es complicado y no descarta un “corta y pega” del programa anterior.