"La decisión del Supremo es la puntilla a la Generalitat"

El Tribunal Supremo acaba de confirmar la sentencia de la Audiencia Nacional de 2016 que acordaba la transferencia a la Generalitat de documentos custodiados por el Archivo General de la Guerra Civil que aún no habían sido restituidos a sus legítimos titulares. El Supremo recalca que la Generalitat de Cataluña no adquiere con ello la titularidad de esos bienes que, de ser imposible su restitución a los legítimos titulares, deberían seguir integrando el Archivo de la Guerra CIvil.

El presidente de la asociación Salvar el Archivo, Policarpo Sánchez, opina que aunque no lo parezca (hay que transferir más documentos a Cataluña) la decisión es una buena noticia porque: "Los 400 mil documentos que retiene ilegalmente la Generalitat tendrá que devolverlos de inmediato porque no tienen propietarios". Y esto es, según Policarpo Sánchez, la puntilla a la Generalitat porque además la sentencia especifica que los documentos que salgan ahora deberán volver en el plazo de un año "al propio Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, y no al archivo estatal como se decía hasta ahora".

Esta es la valoración de Policarpo Sánchez en los micrófonos de RADIO SALAMANCA.

Fe de errores qu