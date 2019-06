Los hijos del hombre fallecido piden que se haga todo lo posible para arrestar al agresor de su padre

José Luis debía haber celebrado su cumpleaños el pasado domingo. De hecho, en vez de trabajar en el taller que regentaba en Errenteria y aprovechando el buen tiempo decidió irse a pasear a la playa donostiarra de La Concha. Pero en el camino hacia el arenal fue víctima de una terrible agresión que le costó la vida.

José Luis, vecino de Errenteria, fue abordado por una persona en el barrio donostiarra de Gros, que según el relato de los testigos, le empujó al suelo provocándole un traumatismo craneal que le dejó en coma. El hombre falleció el lunes.

Ha sido su propia hija, Uzuri Lancha, tras la concentración celebrada este martes en San Sebastián para condenar la agresión, la que ha explicado que ese fatídico domingo su padre tendría que haber celebrado su cumpleaños. Una triste coincidencia, al igual que la afición de José Luis a la lotería, lo que le hizo desviarse por Gros hacia la única administración que estaba abierta para jugar a la bonoloto.

"Allí se encontró con este desgraciado que le dio por detrás". "Los testigos dicen que le iba siguiendo y mi padre le decía: 'déjame en paz, no me sigas", ha relatado la hija. Uzuri además ha explicado que el agresor, que todavía no ha podido ser detenido, está identificado por las cámaras de seguridad de los comercios de la zona. "Al autor lo tengo grabado en la cabeza", ha añadido. Los hijos además han pedido a las autoridades que hagan todo lo posible por arrestar al agresor de su padre.