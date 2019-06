"Con la música a otra parte"

La violència és mal camí. Si damunt equivoques l'objectiu, és pitjor. Tots sabem com el món faller té molt arrelat allò de, en qualsevol excusa, tallar un o dos carrers i fer festa. Encara que al veïnat no faller no li vinga bé. La gent es queixa pel soroll, perquè són quatre en la revetlla... Però la cosa pren altre color quan un veí, sembla que descontent i molest, agafa una escopeta de balins i dispara als músics. És allò de matar al missatger... Els músics no estan per gust en eixe punt fotent al veí. Estan perquè algun els ha contractat. Disparar al músic és no entendre res... Per cert, em sembla que la cosa té un significat metafòric brutal.