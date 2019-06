"Los poemas de esta antología son, como en los cuadros de Georgia O´Keeffe, pequeñas flores, amables o carnívoras, extraídas del inagotable paisaje que se adivina detrás, y que es precisamente el que otorga de trascendencia a las frases que brotan silvestres en cada página. Créeme, amigo lector, que no querrás perderte un paseo por ese paisaje. Sírvete algo destilado, zambúllete en esta piscina fuera de temporada. Take a walk on the Otero side". MARÍA BASTARÓS HERNÁNDEZ ha sido la encargada de escribir el prólogo del sexto poemario de la creadora valenciana Carolina Otero.

La escritora ha pertenecido al grupo literario Hotel Postmoderno, dirige el blog de poesía manuscrita "Tachaduras" y tiene varios proyectos musicales como Carolina Otero and the someone else.