La decisión de Puig

En una nueva edición de Encuentros SER, y arropado por todo el gobierno al completo, Ximo Puig ha desgranado hoy su hoja de ruta para los próximos años. No habrá un incremento del gasto público por las nuevas consellerías y cargos públicos, su objetivo es reducir el paro por debajo del 10% y conseguir y mejorar la financiación. Nada nuevo que sorprenda en sus declaraciones, Puig ha respondido, sin dudar, todas las preguntas que le han sido planteadas.

Eso sí, un giro importante ha dado a la hora de contestar a si aspira a un tercer mandato. No ha querido desvelar su futuro, dice que la decisión no está tomada. Está pensando en dar marcha atrás al anuncio de apartarse de la primera línea tras esta legislatura. Mejor no dar por seguro nada para no crear debates internos que puedan provocar inquietudes en el partido, con cuatro años por delante de gobierno.