Estudiantes brillantes, estudiantes sobre el 11

Brillantes. Cada vez son más los alumnos que superan unas calificaciones por encima del 11, el 12 e incluso el 13 en la prueba de acceso a la universidad. De hecho, hay asignaturas en las que más del 20 % obtienen un sobresaliente en sus calificaciones. Las chicas son las que mejores notas obtienen en general en titulaciones de ciencias de la salud, los chicos son mayoritarios en las ingenierías.

Las notas de la Evau, la antigua selectividad, no paran de mejorar. La más alta de este año se quedó a 0,005 del 14. Pero no es un caso aislado, a escasas décimas y milésimas se sitúan un grupo de alumnos cada vez mayor.

El coordinador de la Evau, Fernando Zulaica destaca las buenas calificaciones de los alumnos ya que "más del 20 % obtienen calificaciones por asignatura entre el 9 y el 10, que es el máximo que pueden obtener en una materia" Según los datos que maneja la Universidad de Zaragoza en Lengua el porcentaje es del 17 % y lo mismo sucede en inglés.

La mayor exigencia de nota se da en los grados de Ciencias de la Salud, el acceso está por encima del 11 y allí, "la verdad es que buena parte de los estudiantes que tienen buenas calificaciones son este caso chicas" y pone como ejemplo Enfermería. Para Odontología, Veterinaria y Medicina nos situamos en una banda que va "casi del 11 hasta el 12,5".

El 80 % de los estudiantes consigue estudiar el grado elegido, pero hay quienes deciden no formarse aquí, según Zulaica en algunos casos esta decisión obedece a que optan por un grado que no se oferta en el campus aragonés o porque no han obtenido la calificación que necesitaban y se han matriculado en otra universidad.