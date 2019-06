Podemos baraja apoyar la investidura de Lambán y formar parte de su gobierno

Siguen los giros orbitales de los partidos en la nebulosa de los pactos por el gobierno autonómico. Ya ha empezado a destapar sus intenciones Podemos Equo, que mantiene abierto todos los escenarios, excepto que se repitan las elecciones. El Consejo Ciudadano de Podemos, es decir, su ejecutiva, ha votado plantearse una investidura de Javier Lambán e , incluso, una entrada en el gobierno y, además, conseguir una mayoría de izquierdas en la mesa de las Cortes.

En un receso de una reunión, su secretario regional, Nacho Escartín, señalaba que "Podemos sí que puede apoyar una investidura de Lambán con un gobierno PSOE - PAR, un gobierno de PSOE - PAR - CHA, un gobierno de PSOE - Podemos, de PSOE - Podemos - CHA y de PSOE - Podemos - CHA - PAR", ha señalado. "Esas son todas las opciones y hay una que no estoy diciendo nunca". Se refería a repetir elecciones que, en principio, quieren descartar.

Lo que sí que tienen claro es que hay que evitar un gobierno de derechas, pero avisaba: no van a regalar su apoyo. "No va a haber un trágala de Podemos para apoyar una investidura o un gobierno pero todo es un pack; tampoco vamos a ser pardillos es en regalarle la investidura y luego ya hablaremos de otras cosas", es decir, "no le vamos a dejar que se vaya con la caja del tesoro". Por eso, "hasta que no sea presidente del gobierno de Aragón hay que negociar, hay que hablar y hay que dialogar y, en ese sentido, reivindicamos nuestros 5 diputados".

Su intención, en el caso de que vayan adelante con un acuerdo de gobernabilidad, es negociar propuestas concretas, que garanticen mejoras notables en la población aragonesa y que sean fácilmente identificadas con Podemos. Cualquier decisión tendrá que ser refrentada en una consulta ciudadana a los militantes de la formación morada.

Mientras, a 48 horas de que se conformen las Cortes de Aragón, van a negociar para que el órgano de gobierno del parlamento aragonés, la Mesa de las Cortes, tenga garantizada una mayoría de izquierdas.