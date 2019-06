Javier Bárez saca la mejor nota de la EBAU en Ávila con un 9'88

Un alumno del Instituto Jorge de Santayana, Javier Bárez, ha conseguido la nota más alta en la EBAU en la provincia de Ávila con un 9'88.

De los 560 jóvenes abulenses que se presentaron a la EBAU en junio solo 27 (el 4'82%) han sido calificados como no aptos. En cuanto a las notas del resto, hubo 224 aprobados, 272 notables y 37 sobresalientes.

Javier Bárez ha dicho en Ser Ávila que quiere estudiar Medicina. Con un 9'88 sabe que podrá entrar donde quiera. En su caso ha elegido la Universidad Autónoma de Madrid. "Yo llevaba muy buena nota de Bachillerato y me imaginaba que la Selectividad me iba a salir bien pero cuando ví las notas no me las esperaba tan altas", asegura Javier Bárez. Su mejor nota fue en Inglés, con un 9'9 y la más baja en Biología, con un 9'1.

Él no tendrá problemas pero sabe que otros alumnos de Castilla y León no podrán entrar en los estudios elegidos. Cree que habría más igualdad si se hiciera el mismo examen en toda España. "Llevamos años saliendo perjudicados con este sistema. Yo veo que estudiantes de otras comunidades como Canarias o Andalucía sacan las notas más altas y sin embargo en otros informes, como el Informe Pisa, tienen los resultados más bajos. Sí que se ve que hay una diferencia en la dificultad entre distintas comunidades y eso se soluciona con una selectividad única", argumenta.