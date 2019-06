Violencia juvenil

David Carragal tenía solo 33 años y una vida entera para cumplir sus sueños. Uno de ellos era intentar superar las oposiciones de Educación a las que iba a presentarse el sábado. También tenía previsto viajar a Londres en septiembre, tras haber encontrado trabajo en Inglaterra. Sin embargo, todo se torció de forma dramática, al cruzarse con un grupo de jóvenes que acabó con su vida a golpes. Había acudido a las fiestas de La Florida, porque era fan de la orquesta Panorama. Tras el concierto, regresaba a casa en compañía de dos amigas cuando se cruzó con otro grupo de jóvenes que le pidieron tabaco. No tenía, porque no fumaba. Y así empezó la trifulca que acabó con David en el suelo, medio muerto. El chaval de Cudillero trató de aferrarse a la vida con todas sus fuerzas, pero el ataque había sido terrible. Su vida se apagó en el HUCA, entre lágrimas de sus familiares y amigos. Y entre la rabia de lo inexplicable. En Gijón, otro grupo de jóvenes asaltaba y agredían con extrema violencia a un taxista para robarle la cartera con la recaudación de un duro día de trabajo. Le pidieron la hora y le molieron a golpes. Tuvo mejor suerte y se recupera en el hospital.

Los episodios de extrema violencia protagonizados por jóvenes se multiplican, y estamos a las puertas del verano, de las grandes fiestas donde se concentran miles de chavales en ‘praos’ y recintos con poca vigilancia. El alcohol, las drogas, la adrenalina, el sin sentido acompañan a estas pequeñas ‘ciudades sin ley’ en la que se han convertido muchas fiestas. Una encuesta revela que el 40% de los adolescentes consideran la violencia como algo normal. Y el 71% de ellos cree que los jóvenes la emplean porque está normalizada en su entorno y ellos además también la sufren. Forma parte de sus vidas. Y hasta la violencia machista repunta un 25% entre nuestros jóvenes.

Hace siete días, desde esta misma atalaya, les hablaba de los móviles, de las redes sociales, de la despersonalización de los valores. No voy a decirles que la violencia juvenil es consecuencia de ello, pero sin duda la pérdida de afectividad, de relación, de educación está también detrás de estos tristes episodios que destrozan vidas tanto de las víctimas en primer lugar como la de sus verdugos. Y afecta a todos. Aquí no hay ricos ni pobres, blancos o negros, payos o gitanos, españoles o inmigrantes. Debemos marcar reglas, normas y leyes que les conduzcan hacia una vida sana y productiva, para que luego no tengamos que darnos tantos golpes en el pecho.