Las marcas de moda se unen con orgullo

Quedan 10 días para la celebración de la fiesta del Orgullo en el mundo y las marcas de moda se unen con varias acciones e iniciativas para dar cobertura al cambio social positivo y así concienciar a las personas sobre los derechos de la comunidad LGTBiQ+.

Nuestra analista de moda, Jimena Mazucco, nos comenta varias iniciativas que se desarrollan alrededor del mundo para dar apoyo solidario. Algunos ejemplos son: la firma Marc Jacobs Beauty que lanza al mercado el labial Enamored Dazzling Gloss Lip Lacquer con nuevo empaquetado multicolor, cuyo 10% de ventas al por menor, efectuado entre 6 de junio 2019 y 10 de julio 2019, será destinado a SAGE, organización dedicada a dar apoyo y servicio a los miembros mayores de la comunidad LGBT.

La firma de zapatillas CONVERSE se une a la celebración del 50 aniversario de los disturbios de Stonewall y lanza al mercado la colección cápsula Pride 2019 cuyos beneficios serán destinados a It Gets Better Project. La colección Pride de Converse fue una iniciativa de los propios empleados de la empresa en 2015.

Por su parte Calvin Klein ya tiene en su web la colección dedicada al Orgullo con camisetas, llaveros, pulseras y cazadoras denim, los beneficios obtenidos por la venta de la colección Pride serán destinados a Human Rights Campaign Foundation.

Levi's también ha generado una colección dedicada a la comunidad LGBTQ+ y el 100% de los beneficios obtenidos al adquirir cualquier prenda de la colección será destinado a Outright Action International.

Por último, la firma Dockers ha creado la camiseta Dockers Pride 2019 con su logotipo en los colores de la bandera LGBTQ+ que se venderá a 25 euros y curo porcentaje de beneficios se destinará a la organización Outright International, que tiene un puesto en las Naciones Unidas y aborda problemas de derechos LGBTQ+ en los rangos más altos de la política de Estados unidos.