"Necesitamos más intensidad"

El parleño Borja Mayoral, delantero de la selección española sub-21, expresó este lunes su total confianza en el equipo, pese a la derrota 1-3 sufrida contra Italia en su estreno en el Europeo, y aseguró que la Roja se va a reponer de este disgusto, como ya lo hizo "muchas veces" en el pasado.

Mayoral (Parla, 5 de abril de 1997), uno de los líderes del vestuario de la Roja, atendió a EFE en el hotel boloñés de la selección y, con la mirada puesta ya en el partido del miércoles contra Bélgica, subrayó que "no hay tiempo de lamentación" y que la plantilla debe salir adelante con "un puntito más de intensidad".

En una larga conversación, el número 9 de España analizó la prestación de este domingo, habló de los valores que le transmitió la cantera y el primer equipo del Real Madrid, de su ambición de debutar con la selección absoluta y de seguir aprendiendo en una carrera que ya le vio alcanzar éxitos inolvidables.

Pregunta: ¿Con qué sensación se despertó esta mañana tras el partido del domingo?

Respuesta: Ayer fue un partido duro, muy difícil. Empezamos bien, pero luego sí que es verdad que Italia nos presionó más arriba, nos echó atrás y eso dificultaba nuestra salida de balón. Al final en la segunda parte ellos se encontraron con el segundo gol en el 64 y después ya fuimos contracorriente. Fue difícil remontar contra Italia, ellos hicieron su partido, un juego bastante duro, agresivo y a nosotros nos faltó ese puntito de agresividad.

Ha sido una derrota dura, pero no tenemos tiempo de lamentación, el miércoles tenemos otro partido en el que tenemos que sacar los tres puntos como sea.

P. ¿En estos casos prefiere tener unos días para reflexionar o ya desea que llegue el próximo partido?

R. Quiero que pasen estos dos días para descansar, recuperar del partido de ayer y yo creo que ya mañana tenemos que estar con la mente puesta en este partido (contra Bélgica) que va a ser muy importante para nosotros. Ahora mismo no tenemos oportunidad de fallar y tenemos que conseguir los tres puntos.

P. ¿Ya han podido reunirse para una charla en el grupo?

R. No ha habido todavía ninguna charla en el vestuario, supongo que la daremos esta tarde en el entrenamiento, pero creo que tenemos que ser un poco más intensos, con un poquito más de agresividad. En estos torneos lo que importa es ganar. Sí, tenemos que jugar bien, pero lo importante es ganar, sacar los 3 puntos.

Tenemos que confiar en nosotros mismos, sabemos del potencial que tiene esta selección, nos hemos repuesto a muchas cosas y seguro que esta tarde hablaremos todos y con confianza seguro que lo vamos a hacer.

P. Italia cortó el juego de España con muchas faltas duras. ¿Cree que el árbitro habría podido gestionar mejor el partido?

R. Ellos está claro que hicieron su juego, cuando vieron que nosotros tocábamos y tocábamos, ellos querían frenar el juego de alguna forma y lo frenaban con patadas.

Para mí la de Ceballos es roja, pero el árbitro no fue a verla ni le avisaron del VAR. Pero eso ya es pasado, lo que no esté en nuestras manos no lo podemos controlar. Ahora es seguir, después de caernos, levantarnos. Ahora tenemos un partido contra Bélgica que va a ser igual de duro.

P. Su trayectoria en el Real Madrid enseñó que, con humildad, esfuerzo y compromiso, siempre hay que tener ambición máxima. ¿Se ve en un futuro vistiendo la número 9 de la selección absoluta?

R. Ojalá (ríe). El sueño de todo canterano del Real Madrid es debutar con el primer equipo y en la selección es lo mismo. El sueño es debutar y jugar con la absoluta. He tenido la suerte de ir a la sub-17, a la sub-19, a la sub-21 y voy a trabajar para llegar a la selección absoluta.

P. ¿Cuáles son los valores más importantes que le transmitió su experiencia en la cantera y en el primer equipo del Real Madrid?.

R. Me gusta de cada entrenador quedarme con cosas, ir aprendiendo día a día. Tengo 22 años y me queda mucho por aprender y trato de hacerlo con cada técnico, porque cada uno tiene sus ideas, sus cosas y lo bueno es aprender de cada uno de ellos.

Tengo especial cariño para el Madrid, son experiencias de la vida y yo he tenido la suerte de estar once temporadas en el club, estar en el primer equipo, que es el sueño de todo canterano, de ganar la Champions, jugar partidos, marcar goles, todo un sueño. Lo recuerdo con cariño.