El Málaga cuenta con Víctor, y ya le informó de la nueva realidad

En el deporte actual lo más determinante a la hora de crear proyectos es el dinero, que en función de como sea gestionado se puede convertir en un lastre a largo plazo. Eso le está ocurriendo al Málaga, que al seguir en Segunda división, destapa una gestión nefasta de los últimos directores deportivos con los contratos a largo plazo. Hace pocos años no se valoraba el posible descenso, por lo que varios jugadores no ven reducidos sus emolumentos en Segunda, y se confió ciegamente en futbolistas que no han estado a la altura. Y además, el club todavía tiene pendiente amortizaciones de traspasos. Con este panorama y 30 jugadores en la plantilla el Málaga afrontará un verano intenso. Los derechos de televisión caen drásticamente y el fondo de garantía de la liga para los equipos descendidos lo utilizó la entidad el primer año.

La situación se la expuso el director deportivo, José Luis Pérez Caminero, al hasta ahora entrenador, Víctor Sánchez del Amo. Por ahora no hay más hasta que no pasen los días y se puedan ir resolviendo las primeras gestiones. El entrenador mostró su idea de continuar pero ante este nuevo escenario demorará su respuesta hasta conocer un boceto concreto de la plantilla con la que contará.