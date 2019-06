Pillado in fraganti sacándose el pene y restregándose contra unas turistas en Barcelona: "No lo volveré a hacer"

Eran las 10 de la mañana de este martes, cuando un grupo de turistas inglesas de unos 20 años subían las escalas mecánicas de la estación de Plaza de Cataluña de Barcelona. El hombre iba con el pene fuera y se ha restregado con el muslo de una de ellas: “Hemos subido un escalón para estar más cómodas, pero él ha subido otro peldaño para estar más cerca y con el pene fuera se ha restregado con mi pierna. Me he girado y me he quedado en shock”, ha asegurado la chica a SER Catalunya.

"Nunca más volveré a hacer esto"

El hombre ha huido Paseo de Gracia hacia arriba, mientras reconocía a cámara los actos, y pedía perdón: “Se lo pido encarecidamente, tengo mujer e hijos y le juro por mi madre que nunca más volveré a hacer esto, lo juro”.

Un peatón ha llamado al 112 y los Mossos d'Esquadra ya han iniciado la investigación de este individuo con su fotografía extraída del video de SER Catalunya. El hombre también ha intentado dar dinero a la chica.