Fundación Campus Tecnológico junio 2019

Hoy en nuestro espacio de la Fundación hablamos sobre los premios AtrÉBT de la universidad de Cádiz, que cuentan con el patrocinio de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras. Rosa Rodríguez, directora de la Fundación, nos lleva de la mano por estos premios y contactamos con sus representantes que nos explican el contenido de sus proyectos.

AQUALASTRE Ideas de Empresa – 13º AtrÉBT

Premio Fundación Campus Tecnológico a Idea de empresa

La gestión de las aguas de lastre de los buques (especialmente en buques de carga), constituye un desafío global para la salud de los océanos, debido al transporte de especies invasoras y al impacto significativo que la descarga de agua de lastre puede tener sobre los ecosistemas y las actividades humanas. Para evitar este problema, el tratamiento del agua de lastre debe implementarse en los buques, tal y como obliga la entrada en vigor del “International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments” (BWMC) de la Organización Marítima Internacional. Después de varios años de incertidumbre, el BWMC entró en vigor en septiembre de 2017; y está actualmente ratificado por 80 estados, lo que representa el 80.94% del tonelaje mundial. Ahora que el BWMC está en vigor, todos los buques deben llevar a bordo un plan de gestión, un libro de registro y un certificado internacional de gestión del agua de lastre. La Convención también exige normas de descarga, que son obligatorias a partir de la fecha de entrada en vigor del BWMC. En este sentido, todos los barcos deben cumplir con unos estándares de descarga; que se implementarán gradualmente en el tiempo para barcos individuales, hasta el 8 de septiembre de 2024, cuando será obligatorio tratar las aguas de lastre de todos los buques.

En el Convenio se establece que todos los buques, independientemente de su capacidad y año de construcción (Directriz 3), deberán gestionar sus aguas de lastre de acuerdo a la directriz D-1 (Intercambio en alta mar) o D-2 (estándar de descarga). La D-2 requiere la instalación de un sistema de Tratamiento de Aguas de Lastre (BWT, por sus siglas en inglés) que cumplan unos estándares de descarga (microorganismos clasificados por tamaño y agrupados en tres grandes grupos: zooplancton, fitoplancton y bacterias u otros organismos menores de 10 μm). Por otra parte, todos los BWTs deben ser aprobados y homologados por organismos y laboratorios especializados (Directriz 8). Esta Directriz especifica las pruebas en tierra, a bordo y ambientales para evaluar si un determinado sistema de tratamiento cumple eficazmente con los estándares de descarga, usándose distintos tipos de agua, a elegir entre agua dulce, salobre o salada. Un enfoque similar ha sido considerado por los Estados Unidos de América, a través de la Guardia Costera de los EE. UU., USCG (Ley de gestión del agua de lastre de 2005); que estableció idénticos estándares en cuanto a los límites de descarga, pero con un protocolo mucho más restrictivo para la aprobación de Sistemas de Tratamiento de Agua de Lastre, BWTs.

Aquí es donde entra en acción AQUALASTRE, ya que, actualmente, existe una creciente demanda en cuanto al desarrollo de sistemas de tratamiento de aguas de lastre; los cuales deben ser testados y validados en instalaciones en tierra bajo diferentes condiciones de calidad de agua (contenido en materia orgánica, sólidos en suspensión, etc.). Estos centros de validación son escasos a nivel mundial, existiendo menos de la decena de centros especializados (NIOZ-CU, WUR en Holanda, DHI en Singapur o NIVA en Noruega) donde las compañías tecnológicas puedan certificar sus tratamientos comercialmente disponibles. A nivel estatal, no existe ningún centro de este tipo.

Es por ello que se propone con esta idea desarrollar un centro de validación de sistemas de tratamiento de aguas de lastre, AQUALASTRE; donde las empresas comercializadoras puedan instalar el sistema a validar, se realicen las diferentes pruebas y análisis necesarios para su certificación, y pueda facilitarse la información necesaria para la acreditación del mismo. La demanda de este servicio es alta, y se prevé al alza, debido a la reciente legislación y reglamentación específica y al número limitado de laboratorios disponibles. De esta forma, AQUALASTRE proporcionará servicios de prueba IMO bajo los requisitos de las Directrices IMO G8 y G9, así como bajo el reglamento USCG.

AQUALASTRE tiene prevista su implantación como spin-off de la UCA, y se pretende su instalación en los laboratorios del INMAR (Inst. Univ. de Investigación Marina). De esta forma, se pueden conseguir una seria de ventajas en cuanto a su localización: toma de agua del Rio San Pedro, laboratorios analíticos, etc. En este sentido, con la creación de AQUALASTRE, se podrían realizar actividades comerciales de prueba de agua de lastre para la certificación de BWTSs. Además, con la creación de AQUALASTRE, no sólo centraremos servicios de análisis y testeo de sistemas de tratamiento focalizados en el agua de lastre, sino que también se aportarán soluciones generales en la gestión de aguas marinas, ya que es considerado un compartimento ambiental de gran dificultad en su caracterización y de gran interés en actividades industriales. Estos servicios se podrán extender a otros sectores relacionados con la gestión de aguas marinas, como actividades acuícolas, piscinas de agua salada, etc; y que aparecen como clientes potenciales.

Se definen como principales clientes las empresas tecnológicas de tratamiento aguas y con los que se tiene previo contacto: Alfa Laval, DeNora, Cathelco (filial española: Llalco Fluid Technologies), pero también servicios públicos y privados que requieran de un análisis y gestión de aguas marinas en general, y de lastre en particular: Navantia, Autoridades Portuarias, Capitanía Marítima, etc. Al ser una idea basada en investigaciones previas realizadas en la UCA, AQUALASTRE podrá prestar servicios a centros tecnológicos que requieran de proyectos de I+D+i: Desarrollo de nuevos procesos de tratamiento, estudios de viabilidad de diferentes microorganismos de origen marino, etc.

FUTURALGA Proyectos– 13º AtrÉBT

Premio Fundación Campus Tecnológico a Proyecto

Tras los años de estudios centrados en el mar y gracias a los conocimientos adquiridos, nuestra sensibilización por el mismo nos lleva a plantearnos una posible solución al actual problema que existe con la contaminación de plásticos en el mar. Al ser de la zona litoral de Andalucía nos hemos acostumbrado desde pequeños a observar grandes cúmulos de algas en las playas, los llamados arribazones.

En la actualidad estos arribazones son considerados un desecho, siendo recogidos por los ayuntamientos y llevados directamente al vertedero. Esto nos lleva a pensar que podríamos aprovecharlas junto con nuestro conocimiento de las mismas para ayudar a dar solución al problema que existe con los envases plásticos de un solo uso.

Con este proyecto, Futuralga va a contribuir fabricando un producto que en la actualidad está siendo requerido por la sociedad y además también va a darle un valor añadido a este residuo que a día de hoy no tiene ningún uso.

Para ello, se reutilizarán las macroalgas llegadas a las orillas de las playas para la fabricación de una línea de productos biodegradables, compostables, sostenibles y 100% naturales como una alternativa ecológica, innovadora e infra explotada a los actuales envases de plástico de un solo uso. Con el objetivo principal de contribuir a la reducción en el consumo de los productos desechables fabricados con plástico.

Una vez dado a conocer los primeros productos, las líneas de negocio podrán ser ampliadas a otros sectores de mercado siguiendo las tendencias del mismo expandiendo el negocio hacia otras líneas de productos. Cosmética, farmacia, productos de limpieza… son ejemplos de los posibles sectores de mercado donde los productos de Futuralga podrían ser incluidos.

La utilización de este tipo de envases contribuye con la satisfacción personal de disminuir el consumo de plástico, mejorar la imagen del producto de nuestro cliente al ofrecer alternativas ecológicas o de comunicar mejor la filosofía de su empresa al utilizar dichos productos biodegradables, ecológicos, compostables y naturales.