Salvador Andrades pregona este viernes la Feria Real de Algeciras

El guitarrista algecireño, Salvador Andrades, será el encargado de pregonar la Feria Real de Algeciras este viernes 21 a partir de las diez de la noche en el parque maría Cristina donde se celebrará también el acto de coronación. Andrades ha pasado por nuestro programa junto a la concejal de Feria y Fiestas en el Ayuntamiento de Algeciras, Juana Cid.

Salvador nos ha adelantado algunos detalles del pregón que tendrá gran altura artística, "me voy a rodear de muchos artistas algecireños, siempre que hago algún espectáculo procuro que sea así, además también participarán otros artistas de la comarca que son buenos amigos. Quiero hacer un homenaje a muchos de los artistas flamencos que ya no están entre nosotros". Quiere invitar al inicio del pregón a todos los guitarristas que lo deseen a participar en la interpretación del 'Entre dos aguas' de Paco de Lucía".

Por su parte Juana Cid, que acudía a nuestra cita en el Hotel Aura en silla de ruedas tras la fractura de tibia y peroné que sufrió el pasado día 26 de mayo, comentó que estaba deseando bailar unas sevillanas durante el pregón, algo que no podrá suceder. "Esperemos que la feria salga bien, que no haya incidentes y que la gente disfrute". En referencia a la cabalgata ratificó las palabras del alcalde José Ignacio Landaluce sobre los chiringutos familiares y de amigos que se montan a lo largo del recorrido de la cabalgata, "será como siempre una cabalgata muy participativa y este año además vuelven las brasileñas". Sobre los toros el primer domingo manifestó no tener criterio, "supongo que el empresario lo habrá valorado. Tenemos fútbol por la mañana,el Domingo por Sevillanas y los toros por la tarde".