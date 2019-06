Cruz Roja atendió en 2018 a más de 8.600 personas en situación de "extrema vulnerabilidad"

Cruz Roja Española en Burgos prestó sus servicios a un total de 40.103 personas a lo largo del pasado ejercicio de 2018, con una presencia que en la provincia de Burgos llega a 14 puntos repartidos por toda la geografía burgalesa. Del total de personas beneficiarias, 25.635 se corresponden a una atención directa, mientras que 14.468 son participantes en acciones de sensibilización y educación. Así lo avanzó hoy en Burgos el presidente provincial, Arturo Almansa, quien destacó el trabajo desarrollado por Cruz Roja Española en Burgos a lo largo del ejercicio 2018 en un momento en el que “sigue siendo necesaria la ayuda” a los colectivos que más lo necesitan porque “todavía hay muchas personas que no pueden alimentarse, que demandan una ayuda al llegar a un país donde desconocen el idioma o donde sigue habiendo menores que no desayunan ni meriendan si no es con la ayuda de entidades como la nuestra”.

Los datos globales del ejercicio 2018 son el reflejo de “una intensa actividad” donde los protagonistas, además de las personas beneficiarias son los 1.747 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Española que han hecho posible el trabajo de la entidad, junto a los 15.847 socios y socias de la provincia. Una labor que ha hecho posible la atención de 14.369 personas en Intervención Social, 4.732 en Empleo, 1.782 en Socorros y Emergencias, 5.578 en Formación, 9.711 en Juventud, y 1.228 en Salud.

Como en años anteriores, Cruz Roja Española en Burgos ayudó a los colectivos más vulnerables con una atención a 14.369 personas. Del total, el 38 por ciento fueron hombres y el 62 por ciento mujeres. Asimismo, del global de personas atendidas, un 53 por ciento se corresponde con ciudadanos y ciudadanas en extrema vulnerabilidad, mientras que un 27 por ciento eran personas mayores, un 7 por ciento personas inmigrantes, un 4 por ciento personas con discapacidad y un uno por ciento personas refugiadas. El programa de Extrema Vulnerabilidad atendió a 8.642 personas con un total de 7.240 intervenciones. La intervención que se lleva a cabo con personas en situación de extrema vulnerabilidad prioriza tres ámbitos: la vulnerabilidad social, económica y la exclusión residencial.