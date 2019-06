Andy Fernández, un joven 'trans' atascado en la burocracia

Desde octubre de 2018, las personas transexuales pueden solicitar el cambio de nombre en cualquier registro civil. Pero el trámite resulta muy diferente en un lugar o en otro. Andy Fernández (29 años) en un joven transexual de La Palma que lleva esperando cuatro meses por el Registro Civil de Santa Cruz de La Palma para ver su nombre en un documento de identidad que todavía lleva un nombre de mujer. Sin embargo, según explica, “hay un caso en Los Llanos que se resolvió en veinte días”. Dos municipios y dos burocracias o interpretaciones. Entre las explicaciones que ha recibido es que “hay cosas más importantes” en referencia a defunciones o nacimientos.

Sin embargo Andy Fernández asegura vivir una situación de estrés que “me quita la ilusión por seguir”. Lucha por ver realizado un sueño que es ver en su documentación el nombre que corresponde a su identidad género. Explica que “no me identifico con mi género biológico”, unas trabas burocráticas que lleva a situaciones complicadas fuera de su entorno. “No me reconocen”, dice Yeray, “físicamente no tengo apariencia de chica”.

Más información y más formación de profesionales

En su entorno más inmediato encontró la aceptación. Tanto entre su familia como en su lugar de trabajo, en el Ayuntamiento de Villa de Mazo. Sin embargo los problemas están fuera de ese entorno. El primer paso en estos casos es acudir al médico de cabecera. Yeray asegura que “sabía los pasos a seguir” lo que facilitó el resto del proceso para obtener los informes psicológicos necesarios que corroboran su identidad de género por encima de su identidad biológica. Informes que, desde el colectivo LGTBI consideran excesivamente rigurosos ya que “no es una enfermedad, es diversidad”. Sin embargo, no sucede lo mismo en otros Centros de Salud, “en Santa Cruz de La Palma el médico no sabe nada”, lo que paraliza todos los pasos siguientes. Pide más formación a los profesionales médicos para que conozcan cómo hay que actuar en estos casos.