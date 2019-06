El proyecto 19/20 del CD Tenerife ha comenzado a rodar. A falta de que se conozca la identidad del entrenador (todo apunta a que será Francisco), el club blanquiazul comienza a recibir a los jugadores que formarán parte del nuevo proyecto confeccionado por Víctor Moreno.

Es el caso de Alex Bermejo, centrocampista de corte ofensivo que ha llegado a la isla cargado de ilusión y ganas de comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros. El joven jugador de 20 años reconoció que "han existido otras ofertas de España y del extranjero, pero llevaba meses negociando con el Tenerife que me ha dado esta oportunidad para dar el salto al fútbol profesional", matizó a su llegada.

Bermejo fue recibido por Toño Hernández, y se hizo sus primeras fotografías con la bufanda blanquiazul como es habitual en las caras nuevas del club, explicando a los medios de comunicación allí presentes que su perfil es "de centrocampista ofensivo. Me gusta llegar al área con el balón y éste no me quema en los pies. Me lo paso bien jugando en esta posición y confío en poder demostrarlo", declaró.

El jugador que llega con la carta de libertad en la mano y se compromete con la entidad tinerfeña para las tres próximas temporadas envió un primer mensaje a la parroquia blanquiazul comentando que "juntos vamos a lograr lo que nos propongamos", finalizó.