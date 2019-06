Éxito del Branding Day Córdoba: Jornada de aprendizaje para 'insaciables'

"Nos ha encantado, me he quedado a todas las charlas", "Ha sido interesantísimo, y me ha sorprendido el taller". Son algunas de las reflexiones de los casi 400 asistentes al primer Branding Day Córdoba, que se celebró en el Palacio de Congresos de Torrijos el pasado 12 de junio.

La jornada estuvo organizada por Radio Córdoba Cadena SER de la mano de la Universidad de Córdoba, con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (IMDEEC) y Caixabank y la colaboración de Milar, Occidental Fuengirola y StrategiK Consultores.

El experto internacional en Branding, Andy Stalman, fue el encargado de abrir esta cita con la ponencia 'Crear marca es posible si sabes cómo'. Conocido como 'Mister Branding', mostró el fruto de su trabajo en más de 20 países a lo largo de su trayectoria y mostró la importancia de transmitir emociones y, sobre todo, "amor", a través de las marcas. En un mundo cada vez más digital y frío, los clientes buscan verdad en los mensajes que reciben.

Celia Irigoyen, product manager de CINFA y profesora de la escuela ESIC mostró cómo hacer que las marcas "enamoren", y planteó estrategias para ello a los presentes. Mientras que Cristina Vicedo, directora general de Futurebrand y experta que ha liderado estrategias de grandes marcas, dio las claves prácticas de la importancia de dar un mensaje coherente con el propio espíritu de la empresa.

El deportista David Meca mostró cómo se convirtió en una 'marca personal' gracias a las titánicas gestas que ha realizado en el mar y en la natación de larga distancia. Levantó el ánimo y emocionó al público que, fiel, siguió todas las intervenciones de la jornada.

Ya en sesión de tarde, el director comercial de la Cadena SER Andalucía y graduado en Flamenco, Ildefonso Vergara, explicó como el flamenco creció como marca mundial gracias a la visión foránea que desde el siglo XIX mostró a sus artistas y los exportó al imaginario colectivo. Y cómo puede ser un potencial para Andalucía.

El poeta, nombrador y director creativo de 'El nombre de las cosas', Fernando Beltrán, explicó cómo en España fue pionero en desarrollar lo que hoy se conoce como 'naming'. La importancia del nombre de las marcas. Y analizó trabajos propios como Amena, Opencor, Aliada o Faunia. Una intervención trufada de emociones y desarrollada con sencillez y humor.

A continuación, la mesa redonda 'Land Branding: Modelo de gestión de la marca territorial Córdoba', fue moderada por Eulalio Fernández, director de la Cátedra 'Córdoba Ciudad del Mundo' de la Universidad de Córdoba (UCO) e intervinieron Leónidas Cabrera director técnico del Estudio de Posicionamiento de la Marca Territorial Córdoba, y Rafael Guerrero, director comercial de COVAP.

De manera paralela a la mesa, José Miguel Bernal, CEO y fundador de Strategik Consultores, desarrolló una masterclass sobre a aplicación del DATA al marketing de las empresas.

Juan Graña, CEO de Neurologyca, nos explicó cómo seducen las marcas. Y cómo el neuromarketing que su empresa desarrolla permite conocer las emociones que despiertan los mensajes.

El Branding Day Córdoba se cerró con la motivadora intervención de la escritora y experta en inteligencia emocional Elsa Punset. Que describió el origen de nuestras emociones, cómo el instinto de supervivencia ha marcado nuestro cerebro (los pensamientos negativos tienen más fuerza que los positivos y se transforman en hábitos). También dio claves para encaminar nuestro cerebro hacia el crecimiento positivo.

En definitiva, 12 horas de sesiones que se complementaron y dejaron buen sabor de boca a quienes acudieron a una cita que, tras el éxito de esta primera edición.