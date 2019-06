Martí frena la euforia

El entrenador del Deportivo, José Luís Martí no se fía del Mallorca. El técnico balear cree que la euforia que recorre el ambiente blanquiazul se debe quedar sólo en el entorno pero que dentro de la caseta hay que ser muy precavidos a la hora de creerse superiores de partida al rival por el ascenso a Primera. "Sabemos que será una eliminatoria muy complicada, porque el rival tiene un orden táctico casi perfecto", recuerda.

Para ayudar a frenar ese clima de gran optimismo, Martí recordó que el Mallorca parte con ventaja por su mejor clasificación en Liga. "El Mallorca, si no encaja un gol estará en Primera. No hay nada ganado. Vamos por detrás". En caso de no haber goles, la mejor clasificación del Mallorca en Liga le daría el ascenso y no habría ronda de penaltis tras la eventual prórroga.

Para José Luís Martí, será un duelo especial porque se trata de enfrentarse a su Mallorca. "Es mi isla, pero este también es el sueño del Dépor y el mío propio de entrenar en Primera", recuerda. Como mallorquín puede ser amargo dejar al equipo de su tierra con la miel en los labios, pero ahora, recuerda, el entrenador se debe al equipo que le paga y para él también puede ser una oportunidad de asaltar la elite.

Para el preparador del Deportivo, la clave en el partido de Riazor y también en el de vuelta en la isla estará "en pequeños detalles", sobre todo en "en esas transiciones tal vez o en el balón parado". Con todos estos ingredientes encima de la mesa, "es el momento de gestionar toda esa euforia".