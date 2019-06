La Mancomunitat de Municipis de la Safor comenzará la legislatura con más poder

El próximo 29 de julio es la fecha establecida para conformar la nueva Mancomunitat de Municipis de la Safor, una vez constituidos los ayuntamientos de la comarca. Con los nuevos resultados electorales, la presidencia quedará dividida en 2 partidos: los dos primeros años para Comprimís y los dos últimos para PSPV-PSOE.

Así lo ha explicado a estos servicios informativos el presidente en funciones de la Mancomunitat, el ya ex alcalde de Xeresa, Tomás Ferrandis. De momento no se sabe quién ostentará la presidencia de ambas formaciones políticas, aunque el caso de los nacionalistas, Ferrandis apuesta por Assumpta Domínguez, alcaldesa de Potries. No obstante, será la ejecutiva de Comprimís la que tome la decisión.

Por parte de los socialistas, el asunto aún no se ha abordado por parte de la ejecutiva. En la nueva legislatura, Ferrandis avanza que la Mancomunitat tendrá más poder, ya que dejará de estar regida por el Régimen Local Valenciano, y tras la puesta en marcha de la nueva Ley de Mancomunidades, lo que otorga mayor poder al ente comarcal. Con esta ley, entre otras cuestiones, el número de representantes de cada municipio variará en función de los habitantes.

Respecto al anuncio del Ayuntamiento de Gandia de volver a la Mancomunitat tras pagar la deuda pendiente, Ferrandis ha recordado que Gandia pagó su deuda hace unos años y que no tenía que esperar a ahora para volver a entrar. Dice que formar parte de la Mancomunitat depende de una voluntad política.