El PSOE, dispuesto a gobernar en solitario

El PSOE está dispuesto a gobernar en solitario si no hay acuerdo sobre el reparto de áreas con Ciudadanos. Así de claro lo ha dicho el nuevo alcalde de Jaén, Julio Millán, momentos antes de una reunión con los decanos de los colegios oficiales de Arquitectos y Aparejadores, y el presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Jaén.

Millán recordaba que con María Cantos y el equipo del partido naranja solo se habló, antes de la toma de posesión, sobre "aspectos programáticos" y no de cargos. El alcalde pone como premisa configurar un equipo de gobierno "equilibrado" y considera que las peticiones recientes de Ciudadanos no lo son. Aunque aclara que todo ello se está abordando dentro de las negociaciones entre ambos partidos.

Recordamos que el partido de Albert Rivera exige concejalías clave del Ayuntamiento de Jaén como Políticas Sociales, Deportes, Educación y Turismo. Julio Millán descarta tensiones entre ambos partidos, pero anuncia que podría contemplarse un posible gobierno en solitario del PSOE.

Urgencia

"Tensiones no hay, son negociaciones. En algunos puntos podemos coincidir, en otros pues no hemos llegado a acuerdo todavía y en los que vamos a apurar al máximo las posibilidades de negociación. Y, si no hay posibilidad de que se haga de forma inminente, no tenemos inconveniente en formalizar un gobierno en solitario y en minoría el partido socialista. Lo que si tiene que ser urgente es comenzar a trabajar ya", ha dicho.

Y es que el alcalde expresaba a los medios de comunicación que el reparto de áreas en el Ayuntamiento de Jaén "tiene que ser inminente, incluso en el día de hoy si es posible". Si este miércoles no hubiera acuerdo, se plantearán la posibilidad de gobernar en minoría y con acuerdos puntuales. Insistía en que las peticiones de Ciudadanos no son equilibradas en modo alguno.

"Las propuestas de Ciudadanos no entran inicialmente dentro de la disposición que tenía previsto la organización en el Ayuntamiento. Yo no me voy a referir más a ello, porque todo entra dentro de la negociación. Es mejor respetar las discrecionalidad que estos temas requieren", ha concluido.