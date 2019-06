Jorge Herrero: "Aún me siento con fuerzas para seguir jugando"

Edu Villegas le dijo a los jugadores que terminaban contrato que quedaban libres y que el club les comunicaría si continuaban o no. Con algunos lo ha hecho además personalmente. Es el caso de Jorge Herrero, al que el martes le trasladó la decisión del club de que no seguiría la próxima temporada.

Al futbolista no le pilla de sorpresa, aunque no esconde que “tenía ganas de seguir, sobre todo por quitarme la espinita de este año”.

En efecto, el jugador reconoce que “ha sido un año un poco irregular, quedamos quintos, pero empatados con el cuarto, para mí no ha sido un fracaso, ha sido una decepción, porque nos hemos quedado a un pasito de meternos en la liguilla”.

Herrero ha jugado 32 partidos, 24 de ellos como titular, pero una inoportuna lesión le impidió estar apto cuando llegó Andrés García Tébar y eso le terminó pasando factura, “al principio de la temporada fui de los once que más jugaban, pero cuando llegó Tébar ya jugué menos”.

El jerezano se siente con fuerzas para seguir jugando, acaba de cumplir 36 años y “al margen de esa pequeña lesión no he tenido ningún problema este año. Mi idea es seguir por aquí, tengo que dedicarle mucho tiempo a mi estudio de arquitectura y a la familia, pero me gustaría seguir matando el gusanillo del fútbol”.