La presencia del nuevo Ayuntamiento de Madrid en la presentación del Orgullo 2019 ha sido controvertida por la sombra de VOX, que quiere enviar la manifestación a la Casa de Campo y defiende las terapias de conversión de la orientación sexual. Así que todas las miradas estaban puestas hoy en Begoña Villacís, la nueva vicealcaldesa de Madrid, con los votos de la ultra derecha, que ha acudido en representación del nuevo gobierno. El Ayuntamiento 'no dará ni un paso atrás' en la defensa de las personas LGTBI, ha dicho; la capital es, y debe continuar siendo, una ciudad "diversa, amplia, una avanzadilla dentro del mundo de los derechos civiles y sociales".

Algunos miembros del colectivo, como Carla Antonelli, han reprochado a Ciudadanos que trate de defender los derechos LGTBI mientras permite la entrada de VOX en el Ayuntamiento de Madrid: Es una absoluta vergüenza" que "se dé espacio en instituciones y gobiernos a la extrema derecha, que lleva en su programa que quiere derogar leyes LGTBI". Y añade: "No hemos llegado hasta aquí para dar un solo paso hacia atrás. Y no nos van a echar ni con agua caliente ni nos van a volver a meter dentro de los armarios ni debajo de las piedras".

Begoña Villacís, por su parte, ha lamentado que se trate de excluir a su partido: "Todo el mundo cabe en el Orgullo, el Orgullo lo que reivindica es la amplitud, no los sectarismos y la exclusión". El Consejero de Cultura Jaime de Los Santos ha criticado además que los organizadores no hayan invitado a la Comunidad de Madrid: "De pequeño, de adolescente, he tenido que soportar que por ser gay se me vilipendiara, se me agrediera verbalmente". No entiende que ahora, por formar parte de un gobierno "de este color", elegido por los madrileños, se excluya a la Institución. "Me parece un error", ha dicho.

Los organizadores explican que en la cabecera de la manifestación, este año, no va a haber ningún partido político. Estarán Carla Antonelli, del PSOE, y Beatriz Gimeno, de Unidas Podemos, pero en calidad de activistas. Para poder llevar una carroza, añaden en declaraciones a la SER, hay que firmar un contrato, que lleva implícita la asunción de las reivindicaciones del colectivo. , han enviado los papeles, y tendrán una carroza. Pero Ciudadanos, a diferencia de otros años, no ha enviado esos papeles firmados, y, por tanto, no llevará carroza. Aún así, desde COGAM aclaran que no hay nadie vetado. Todo el mundo mundo puede ir a esa manifestación a celebrar el 0rgullo y a reivindicar los derechos LGTBI.