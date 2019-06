En estos días aún estoy bastante cabreada con el espectáculo, porque ahora no se puede llamar de otra forma, de los acontecimientos políticos que hemos vivido. Tengo la impresión de que nos han tomado el pelo a toda la ciudadanía y que se han reído del principal acontecimiento de la democracia que son las elecciones.

Resulta que los resultados no sirven para nada y que al final es un “trapicheo” en un despacho con el resultado de cambio de cromos: “te doy la comunidad de Castilla y León y me das dos ayuntamientos y una diputación” y del resultado de esto, nosotros que estamos en el intercambio, es que vamos a tener un alcalde de un grupo que solo tiene tres concejales.

Pero me indignan mucho más las personas que se prestan a este juego.

Señores y señoras concejales del partido popular, con 9 representantes, y ninguno ha tenido la dignidad de decir NO, en este juego no participo, para esto no estoy en política. No lo ha hecho ninguno, ¿por disciplina de partido, o por apego a los sillones?, saquen ustedes sus propias conclusiones. Sólo espero que sus votantes les paren por la calle y les saquen las vergüenzas por haberles defraudado.

Qué decir de Ciudadanos, de los que llegaban a la política dando lecciones de re-generación y de principios y al final han sido los artífices del espectáculo practicado en Palencia, aplicando el viejo refrán castellano de “tírame pan y llámame perro”, cualquier cosa por el sillón. Vamos, peor que lo que había y haciendo efectiva la de-generación.

A éstos sus votantes les pasarán factura, para este resultado no era necesario hablar de nueva política, sólo hablar de nuevos ocupantes de sillones.

El resto de la ciudadanía que estuvimos en la plaza mayor el sábado manifestando nuestra indignación y nuestro cabreo y otras muchas personas que se sienten defraudadas y desencantadas, sólo podemos hacer dos cosas, desaparecer y dejarles campar a sus anchas o implicarnos en todas las asociaciones de vecinos, culturales, cívicas, sociales, de medio ambiente… cada cual según su preferencia pero, cuestionar, hacer valer nuestro derechos, exigir que se cumpla el proyecto de ciudad de Palenciaque nos gusta y que sin duda nos merecemos por encima de este circo político que hemos vivido.

Organizarse y participar es la mejor receta contra la degeneración política.