El doctor Fabiani nos da las claves para combatir el calor

Como cada quince días, el doctor Fernando Fabiani vuelve a visitar Radio Sevilla para avisarnos de los efectos del calor excesivo que, ya en estos días, vamos a empezar a sufrir hasta bien entrado el otoño.

cadena SER

Poner la casa fresca, cerrar de día y abrir de noche, agua fría... son algunas de las tretas que se han usado desde siempre para combatir el calor, una especie de tradición oral que se ha ido pasando de padres a hijos. Este sentido común de los mayores es el que hay que seguir y no correr, por ejemplo, en las horas centrales del día o trabajar al sol durante lo más caluroso de la jornada.

Beber líquidos también, pero eso de los dos litros de agua al día no tiene por qué ser así, "hay que escuchar a la sed", dice el doctor Fabiani. Con dos precauciones, niños muy pequeños que no piden agua y a las personas mayores, a los que le falla el sistema de la sed... Y si no quiere agua, se puede sustituir por el gazpacho que tiene una gran cantidad de agua y de vitaminas y minerales para reponer la pérdida que se origina cuando se suda.

Escuche la entrevista completa: