Un '4' versátil y experto en Euroliga

Una de las muchas premisas del cuerpo técnico y la dirección deportiva de Valencia Basket en la planificación de la próxima temporada pasa por encontrar jugadores con capacidad de rendimiento demostrada en la Euroliga. El club ha realizado un profundo análisis tras su última participación en la máxima competición continental y considera que es básico dotarse de una segunda unidad con un elevado índice de físico y oficio.

En esa línea, la entidad de Hermanos Maristas tiene un principio de acuerdo para el fichaje del ala-pivot Brock Motum (2'08, 28 años). El australiano, que firmará un contrato para las dos próximas campañas, procede del EFES Pilsen, con el que acaba de proclamarse subcampeón de Europa. En esta última temporada, ha promediado más de 17 puntos y 5'5 rebotes en Turquía con unos porcentajes de tiro muy interesantes, superiores al 41% en triples y casi en el 60% en lanzamientos de dos.

Además de las dos temporadas en EFES, Brock Motum militó otros dos años de Euroliga en el Zalgiris Kaunas. Allí contrajo matrimonio con una periodista lituana y obtuvo la doble nacionalidad, situación que le permitirá jugar en Valencia Basket como comunitario.

Desde el punto de vista deportivo, el fichaje no tiene relación alguna con la posible salida de Will Thomas. De hecho, con el de Baltimore solo comparte la posición y la condición de zurdo. Motum es otro perfil de ala-pivot, más moderno, con capacidad de jugar abierto y explotar su poco ortodoxo pero eficiente tiro exterior. Valencia Basket considera al australiano una pieza para sumar al proyecto que viene y no un recambio de Thomas.

La idea del club taronja es hacer oficial la operación una vez concluya la Liga en Turquía. Algo que puede suceder esta misma noche, si el EFES Pilsen al que pertenece Brock Motum se impone a Fenerbahce en el sexto partido de la gran final.