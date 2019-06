Así es el reparto de concejalías entre PP y Ciudadanos en Zaragoza

Dar solidez a la ciudad y soluciones a los problemas reales de los zaragozanos y planificar una ciudad de futuro. Con estos ejes PP y Ciudadanos han dibujado el esquema del gobierno municipal que regirá el Ayuntamiento de Zaragoza. Las 8 áreas que lo integran se basan en la trasversalidad, es decir, que estarán compuestas por concejales tanto del PP como de Ciudadanos: no hay áreas monocolor. Vox no aparece en este organigrama.

¿Por qué son áreas mixtas entre ambos partidos? El alcalde, Jorge Azcón, ha explicado que "va a haber áreas en las que haya un consejero de Ciudadanos con concejales del PP o áreas que van a estar encabezadas por un consejero del Partido Popular que va a tener a delegados de Ciudadanos". La razón fundamental es "queremos que esa trasversalidad fuera un perfecto ejemplo de la idea de unidad de este gobierno, en el que vayamos a trabajar codo con codo".

Se ha configurado este esquema no solo desde el punto de vista político sino también teniendo en cuenta los perfiles profesionales y la experiencia previa de cada uno de los concejales.

Lo que asume cada concejal

Así, la que fuera candidata electoral de Ciudadanos, Sara Fernández, ostentará la Vicealcaldía y la Consejería de Cultura y Proyección Exterior, de la que dependerán asimismo los patronatos de las Artes Escénicas y de la Imagen y el de Turismo.

La formación naranja detentará también el Área de Urbanismo y Equipamientos, que recae exclusivamente en el edil Víctor Serrano, así como la de Economía, Innovación y Empleo con Carmen Herrarte y la de Participación y Relación con los Ciudadanos con Javier Rodrigo. No obstante, en estas dos últimas consejerías los responsables de Ciudadanos contarán con sendos concejales delegados del PP: Carolina Andreu en Comercio y Paloma Espinosa en Barrios Rurales.

Los populares gestionarán en exclusiva las áreas de Presidencia, Hacienda e Interior con María Navarro; la de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, que se desgaja de Urbanismo, con Patricia Cavero; y la de Servicios Públicos y Movilidad con Natalia Chueca. Asimismo, Navarro contará con su compañero de filas Alfonso Mendoza en la Delegación de Interior, que también ostentará la de Bomberos dentro del Área de Servicios Públicos y Movilidad, mientras que Cavero tendrá a Carolina Andreu en Vivienda.

Por último, la consejería más concurrida será la de Acción Social y Familia, que estará dirigida por el popular Ángel Lorén y de la que dependerán hasta cinco concejalías delegadas: tres de ellas (Mayores, Educación y Familia) recaerán en Paloma Espinosa (PP) y las otras dos serán gestionadas por Ciudadanos (Mujer, Igualdad y Juventud para Mª Fe Antoñanzas y Deportes para Cristina García).

La exigencia de Vox de tener responsabilidades de gobierno

Preguntados por la exigencia de Vox de contar con responsabilidades de gobierno, Azcón señalaba, una vez más, que "es una cuestión que afecta a las direcciones nacionales de los partidos [del PP y de Vox]; vamos a esperar a ver lo que deciden" pero deja la puerta abierta: "En cualquier caso, siempre voy a estar dispuesto a dialogar".

¿El escollo es Ciudadanos? En la respuesta de Jorge Azcón se ha visto el mensaje de unidad con la formación naranja en el equipo de gobierno municipal que había resaltado previamente. "No, el escollo no será Cs, será el gobierno; no habrá un acuerdo de gobierno distinto y si hay un acuerdo será con el gobierno de la ciudad y es muy difícil que el gobierno tome decisiones de forma unilateral por uno de los partidos políticos de ese gobierno".

Sara Fernández tiraba de argumentario del partido naranja: "Hicimos unas bases de negociación para llegar a este gobierno y nosotros dijimos que no queríamos un gobierno con Vox y hoy presentamos un gobierno en el que todos los integrantes son del PP y de CS, y mantenemos esa voluntad de acuerdo".

Sí que está previsto que al igual que concejales de otros partidos políticos, los concejales de Vox ostentarán Juntas de Distrito y estarán representados en los consejos de administración de sociedades municipales.