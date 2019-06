"Con tres concejales no se está legitimada para ser alcaldesa"

Primeras voces discordantes en el seno de Ciudadanos, con lo que se ha denominado "incumplimiento de facto del compromiso político y social de Ciudadanos con Ciudad Real.

La popular lotera capitalina Concepción Serna Carmona que formaba parte de la ejecutiva ha presentado su dimisión irrevocable y lo ha hecho por escrito. Ya no es afiliada de Ciudadanos y confiesa claramente que no se están haciendo bien las cosas. No pone en tela de juicio el pacto con el PSOE, si es lo mejor para CR, si cuestiona que Ciudadanos con 3 concejales vaya a tomar el bastón de mando dentro de 2 años; desde su punto de vista no le corresponde.

Serna insiste que está desilusionada después de haber aportado al proyecto su imagen, su tiempo y su valía, por encima de todo interés personal e insiste que no comparte las decisiones tomadas en los últimos meses, muchos afiliados se enteraron por la prensa de la conformación de las listas y de los pactos.