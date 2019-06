Armuña de Tajuña, un Ayuntamiento con sello femenino

Hasta el sábado, Armuña de Tajuña no había tenido nunca una alcaldesa. El sábado Raquel Polo tomó el bastón de mando del Ayuntamiento y lo hizo, además, acompañada por otras cuatro concejalas, todas mujeres y todas del Partido Socialista.

Se trata de una circunstancia curiosa, que las ha convertido en notica en los últimos días, pero que, dice la regidora, no estaba premeditado. "Ha sido algo casi circunstancial. Decidimos presentarnos a última hora, cuando el alcalde anterior dijo que no se presentaba, y porque no queríamos que viniera alguien de fuera. Nos fuimos poniendo de acuerdo, animándose una tras otra y al final hemos salido las cinco, así que muy contentas.

Ha pasado ya casi un mes desde que ganaron las Elecciones y Polo asegura que la respuesta de los vecinos del pueblo ha sido muy positiva. "Ojalá dentro de un tiempo esto deje de ser noticia, pero de momento llama la atención. De momento la mayoría están contentos y nos animan mucho, sobre todo las mujeres mayores que en su época no podían hacer este tipo de cosas".

Su gran reto, explica, es dotar de los servicios que necesita el pueblo y que no pierda población. Curiosamente, Armuña ha ganado habitantes en los últimos años. "Hay mucha gente que ha vuelto después de estar viviendo fuera. Hay muchas cosas buenas en el pueblo y estamos cerca de Guadalajara, Alcalá o Madrid para poder vivir aquí y desplazarte a trabajar".