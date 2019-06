"Me molesta que se diga que voy a ser la futura alcaldesa", Olivia Duque

Olivia Duque se ha convertido en la responsable de hasta diez áreas de gobierno en Teguise: Oficina Técnica, Urbanismo, Contratación, Actividades Clasificadas, Agencia de Desarrollo Local, Empleo. Comercio y Consumo, Industria y Energía, Recursos Humanos y Régimen Interno. Duque se ha mostrado molesta esta mañana en Hoy por Hoy Lanzarote por los comentarios que dan por hecho que será la próxima alcaldesa de Teguise: "me molesta por mis compañeros porque los aprecio y los valoro muchísimo, me molesta porque cuando llevaba Cultura, Festejos o Juventud, nadie me veía como la persona fuerte", explica Duque.

"Parece que las mujeres estamos vetadas, ya no solo en política, sino en muchas otras profesiones, a ciertos cargos y a ciertas responsabilidades, puede ser que también haya algo de eso", ha explicado la edil nacionalista. "Estoy centrada en ubicarme en todas las áreas que tengo y empezar a trabajar en todos los proyectos y en todas las áreas, me debo a unos departamentos y en eso voy a estar, me es indiferente si soy o no la persona fuerte o la futura alcaldesa", ha explicado también Olivia Duque.