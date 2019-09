De la moción al acuerdo, Morales presidente

Ayer comenzaron los primeros contactos de Nueva Canarias como ganador de las elecciones al cabildo de Gran Canaria con los partidos políticos representados en la institución insular tras los resultados electorales. Todo dentro de la formalidad, aunque la formación de nacionalistas de izquierdas ha dejado claro que pretende un pacto con el Psoe y no descartan a otros, se intuye que a Podemos, que no es necesario para la suma.





Con esto está clara la intención de Morales que no es otra que reeditar un pacto con el Psoe del Cabildo, liderado ahora por Luis Ibarra, que fue como se recordará muy duro con Antonio Morales y el gobierno del cabildo donde estaban sus compañeros en precampaña, campaña y hasta hace una semana y apuntó además que no descartaba una moción de censura porque la actuación de ese equipo al frente de la isla era manifiestamente mejorable.





Todas esas fricciones entre ambos ahora decae y ni moción de censura de Ibarra ni nada, que quieren pacto sin problemas, porque como ya les he dicho está en juego el pacto mayor que es el del gobierno de Canarias donde los socialistas realmente se la juegan y necesitan al partido de Morales, Nueva Canarias, para conseguir la presidencia del gobierno de Canarias. Que es lo gordo en Canarias y en cualquier región.





Así que Antonio Morales tiene asegurada una presidencia tranquila en principio si hay gobierno de izquierdas y si no también estaría prácticamente blindado. Quiero decir que si se produce a última hora un pacto de gobierno de Canarias de centro derecha, tampoco podría hacerle el PP esa moción de censura si NC siguiera siendo clave para ese gobierno de PP-CC. Y dirán por qué?:





Pues parece bien sencillo, porque para cualquier opción y si se diera la de derechas en el gobierno y Ciudadanos no cambia de idea, se requiera también del apoyo de NC y estaría protegida su presidencia.





De ahí que sería una de las pocas instituciones canarias, que tendría garantizada tanto por la izquierda como por la derecha, mayor estabilidad. Es solo una cuestión de números. Lo único que cambiaría esa situación es que haya pactos regionales sin su partido, cosa que por ahora parece improbable.





En conclusión que parece que el gobierno de Morales en el cabildo parece que va para rato.

