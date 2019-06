Deivid: "No he estado bien, pero un error mío se ha magnificado por diez"

El jugador grancanario David Omar Rodríguez, conocido futbolísticamente como Deivid, admitió en Cadena Ser Las Palmas que “ahora estoy empezando a disfrutar de las vacaciones con la familia en el sur de la isla buscando desconectar de este año tan peculiar que hemos tenido”.

Recuerda que “parecía iba ser un año bonito cuando se veía la confección de la plantilla, pudiendo pelear, como mínimo, por el play-off, pero no fue así y ha sido un año duro donde no han salido las cosas y casi todo ha sido negativo. No hemos estado a la altura del objetivo marcado y no queda otra que aprender de esta situación porque es cierto que es un chasco para todos”.

Las expectativas “eran muy altas, y era algo lógico al ver el equipo que se estaba haciendo con uno de los presupuestos más altos de la categoría. Pero la verdad es que sabría decir que nos pasó con una plantilla más profesional que las anteriores y sin ningún problema. Todo marchó muy bien dentro del vestuario, pero nunca se consiguieron los resultados esperados. Cuando estaba Manolo Jiménez se nos pedía más buen juego a pesar de estar arriba, pero no terminaron de salir bien las cosas tampoco con los otros entrenadores. Jugamos todos y se hizo de todo, pero no fuimos capaces de enderezar el rumbo, que unido a algún arbitraje que tuvimos en partidos clave, que nos hizo mucho daño, pues nos fuimos alejando del objetivo. El principal problema es que no logramos un once tipo que nos ayudara a ganar partidos y jugar bien”.

A nivel grupal “esta plantilla nos ha rendido al nivel esperado por todos; no ha estado a la altura porque no se ha competido como se esperaba de nosotros. Teníamos jugadores con varios accensos y experiencia dilatada en la categoría, pero no hemos encontrado esa racha de victorias para poder crecer y creer en nosotros mismos. Cuando teníamos cerca esa posibilidad, siempre fallábamos. El último mes, situados en tierra de nadie, ha sido duro porque vas a entrenar con poca ilusión. Ahora solo queda recetearnos este verano para intentar equipo tener un equipo lo más competitivo posible, no queda otra. Esto ya le pasó a otros como Osasuna y Granada, que ya están en Primera. Tenemos que tomar ejemplo de lo que han hecho ellos”.

Partiendo de la base de que “no se salva nadie, el primero que esperaba más de mí mismo soy yo, pero me encantaría que a todos se le juzgara igual que a mi. Cuando hice partidos buenos no se habló de ello, existía un silencio, mientras que a otros se les realzaba lo que hacían. A mí, por ser quién soy, se me trataba de otra manera, como si fuera un ex jugador, cuando solo tengo 30 años y nadie va a conseguir retirarme, pero no se me ha tratado de la misma manera que a otros. No he estado bien, soy el primero que lo sabe, pero un error mío se ha magnificado por diez, aunque sabia que esto iba a pasar cuando vine. Aunque venía mentalizado, no es fácil tener este nivel de presión tan alto sobre mi, porque he sido querido en todos los sitios a donde he ido. También en mi vida personal han pasado cosas con familiares míos que no me han ayudado y todo junto ha sido complicado de llevar”.

Lo que no quiere es que “se olvide que vengo de ascender a Primera con el Valladolid, jugando los 25 primeros partidos, hasta que me lesioné, por lo que tan mal futbolista no creo que sea. Sé que tengo que volver a demostrar mi nivel y mi idea principal trabajar este verano para llegar bien a la pretemporada, ya que el año pasado no la hice y es evidente que me perjudicó. Quiero demostrar que soy buen futbolista y sé que tengo que hacerme fuerte. Estoy a gusto en la isla y creo que le puedo dar la vuelta a esta situación”.

Recalca que “si algo me he caracterizado a lo largo de mi carrera es mi mentalidad y mi cabeza. Espero que tanto yo como el equipo mejoremos el nivel, ya que si el equipo está arriba todo sería más fácil. Vamos a ver si todo se alinea y la gente se olvida un poco de Deivid”.

En cuanto al técnico Pepe Mel dijo que “sabe lo que me ha pasado en lo personal y se ha portado de diez. Me ha comprendido y me dice que entrene y me cuide porque sabe quién soy y lo que puedo dar si estoy a mi nivel”.

Entiende que “la actual plantilla motive poco, pero esta misma, al principio de esta misma temporada, motivó, pero ahora tendremos al míster desde el principio y todos queremos pensar en que las cosas puedan ser diferentes, entendiendo que la gente viene quemada de años malos, pero todos queremos dar un paso al frente”.