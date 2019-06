Manolo Cano seguirá al frente de la UD Sanse

Manolo Cano, entrenador de la UD Sanse, seguirá al frente del equipo durante la próxima temporada 2019-2020. El ‘míster’ ha confirmado a SER Madrid Norte que todavía le queda un año de contrato (en su día firmó por dos años) y que quiere continuar con el proyectoque inició el año pasado. Y eso que en los últimos días se había escuchado que podría caer en el banquillo del Alcorcón.

Aunque no lo tendrá fácil. Muchos jugadores no van a seguir vistiendo los colores del Sanse. Fran Carnicer, Xabi Irureta o Satoca, son algunos de los nombres que no podremos ver en Matapiñonera en la temporada que viene.

La UD Sanse acabó en el puesto número 8 con 56 puntos en su casillero y con una primera vuelta que les permitió ser campeones de invierno. Habrá que esperar a finales de agosto para conocer más detalles del nuevo proyecto sansero.