La campaña de abonados del Málaga empezará el 1 de julio

Con el lema "Málaga eres tú" ha iniciado el Málaga su campaña para intentar llenar La Rosaleda la próxima temporada, otra vez en segunda división. Por ahora no han trascendido más datos que el inicio de la venta de abonos, el 1 de julio, y no se conocen aún precios ni plazos. La entidad emitió un comunicado de agradecimiento por el apoyo en la pasada temporada y espera que la gran afluencia de aficionados se mantenga.

"El Málaga Club de Fútbol iniciará su campaña de abonados el lunes 1 de julio de cara a la próxima temporada 2019/20. Malaguista, gracias. ¡Contamos contigo! El fútbol, como la vida, no para nunca. Acaba de terminar la campaña 18/19 y ya los focos se centran en el próximo curso aún con las sensaciones contrapuestas para el seguidor blanquiazul. Por un lado, el no lograr el objetivo de regresar a LaLiga Santander y la comprensible desazón que ello supone; por otro, la exaltación de un sentimiento malaguista que ha dado la vuelta al mundo, tras el ‘acto de amor’ vivido en la grada y el césped al término del Málaga-Dépor que cerró esta temporada en La Rosaleda. Sólo podemos decir GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS. Sois únicos.

Una comunión basada en la sinergia positiva generada entre el equipo y su afición, gracias fundamentalmente a una manera de entender el juego que ha conectado esos hilos invisibles que aúnan fútbol y emoción. Devoción y fervor. Malagueñismo y malaguismo. Y, el Estadio La Rosaleda, como particular templo para plasmar ese sentimiento exacerbado.

Porque los abonados, seguidores, aficionados y simpatizantes del Málaga CF han demostrado, siempre, una fidelidad sin ambages hacia sus colores. Los blanquiazules. Los tuyos, los nuestros. Esa ‘camiseta que llevo grabada en la piel’ en la que secar las lágrimas de emoción, alegría o tristeza dan sentido -y sensibilidad- a una forma de entender, como decíamos al principio, la vida y el fútbol.

Con pasión, intentándolo hasta el final, no hay nada que reprochar. Ni al equipo ni a su afición. Especialmente, a vosotros. Cabeza alta y pecho henchido porque esta rueda no deja de girar en un deporte que se vive con máxima intensidad de lunes a domingo. “Cómo no te voy a querer, si te he visto con mi padre…” suele resonar en Martiricos con el Fondo Sur 1904 como corazón y altavoz de una afición de Primera. De primerísima. Sí, en un ejercicio fastuoso de memoria, compromiso y fe.

Unidad en los momentos buenos y en los menos boyantes. Como una gran familia (malaguista), que disfruta en la bonanza y se une en la dificultad. Y que renueva sus ilusiones año a año. Más de 20.000 almas que se unen y reúnen cada partido que juega ‘su’ Málaga en La Rosaleda. Sólo así vamos a volver, porque volveremos… Todos juntos. El balón volverá a rodar en agosto y contamos contigo para llenar las gradas de tu amor incondicional. Porque el Málaga CF y Málaga… ¡Eres TÚ! ¡Vamos, Málaga!".