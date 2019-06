Domínguez amenaza con romper la disciplina de partido y no formar parte del Grupo Municipal de Vox

Es noticia que hoy avanza la Cadena SER. La situación en el seno de Vox, en Algeciras, es insostenible debido a la división que vienen protagonizando desde prácticamente antes de las pasadas elecciones municipales sus dos primeros candidatos en la lista electoral, Antonio Gallardo y Jorge Domínguez. Sus diferencias van más allá de lo meramente personal y son tales que hasta el secretario general del Ayuntamiento de Algeciras, José Luis López Guío, podría tener que consultar a la dirección nacional del partido de ultraderecha si inscribe a ambos en el Grupo Municipal y a cuál de los dos como portavoz del mismo.

Domínguez ha reconocido hoy, en declaraciones exclusivas a la Cadena SER, que “no quiere firmar” la constitución del grupo junto a Gallardo, por lo que no descarta hacerlo “por sí mismo” o incluso pasar al grupo de no adscritos. “Si tengo que saltarme la disciplina de partido, lo haré”, avisó. Y eso a pesar de que el partido, según sus palabras, le ha dado su apoyo después de corroborar las supuestas irregularidades contables cometidas por su compañero de partido, Antonio Gallardo, que ya incluso han sido denunciados ante los órganos nacionales de Vox.

“Tengo pruebas y el partido me confirma que estoy en posesión de la verdad. Sin embargo todavía no le destituye”, dijo en referencia al que fue candidato a la alcaldía de Vox en Algeciras. Domínguez insiste en que “por el momento” se niega a firmar la constitución del Grupo Municipal, hasta el punto de estar dispuesto a pasar al grupo de no adscritos. El concejal de Vox también teme que el partido “le expulse” al no aceptar la imposición para que forme parte del grupo municipal.

El plazo para constituir los grupos municipales de la Corporación concluye este viernes 21 de junio y de momento, se desconoce cuál va a ser la composición final del pleno municipal,por las diferencias de los dos concejales de VOX que ya votaron por separado en el sesión de investidura del Popular, José Ignacio Landaluce, al que Domínguez dio su apoyo, mientras Antonio Gallardo se votaba a sí mismo como candidato de la formación de ultraderecha.