Mari Carmen Sánchez: «Las áreas que asume Ciudadanos no son una "maría"»

Por el set de Radio Alicante en la plaza de los Luceros ha pasado este jueves Mari Carmen Sánchez, de Ciudadanos, convertida en vicealcaldesa tras el pacto de gobierno alcanzado con el PP tras las elecciones municipales.

Sánchez ha defendido la entrada en el gobierno local como demostración de que la formación naranja "sabe gestionar" concejalías "con peso" porque esas áreas eran ejes de su programa electoral, ha dicho.

Mantiene Sánchez que Turismo, Cultura, Deporte e Igualdad son la "base de toda civilización" y que "muy equivocados" están quienes las consideren "unas marías" y Urbanismo, ademá, es el "caballo de batalla" de Alicante. Ha destacado Sánchez que esas competencias las solicitaron expresamente ellos en la negociación con los populares.

Pero especial atención le merece el área LGTBI, que gestiona la propia Sánchez por "convicción personal", matiza y aquí, la advertencia es para Vox: "no es un chiringuito político" y está dispuesta a "luchar por la visibilidad" del colectivo los 365 días del año con políticas activas.

No obstante, eso no quita que no puedan alcanzar pactos puntuales con la ultraderecha, como también con el resto de fuerzas políticas que en campaña han llamado "populistas" como Compromís y Podemos.

Con el PP se pactó el Ayuntamiento, ha explicado, porque pusieron una "oferta seria sobre la mesa" que se discutió en las reuniones mantenidas, mientras que desde el PSPV "nunca" les llegó una petición de encuentro firme hasta la última semana antes de la investidura. Sánchez se ha mostrado satisfecha de que Ciudadanos, a pesar de ser la tercera fuerza, se haya convertido en "decisivo" para conformar gobiernos.

Y sobre la posibilidad de negociar la Diputación con el PSPV ha matizado que la provincia de Alicante es "muy particular" y "hay que defenderla". Por eso no podían "permitir otra legislatura" en la que se vulneren las inversiones y que esté sometida al "sectarismo" como ha pasado con el plurilingüismo. "Queremos una Diputación que pueda hacer frente a esos ataques", ha concluido.