Iñiguez: "Yuri, para mí será un reto y una motivación defenderle"

Vuelve a escuchar el programa de deportes de Radio Alicante, dirigido por Pedro Vera.

Entrevista personal a Pablo Íñiguez, jugador del Hércules CF. Con él analizamos la última eliminatoria de la promoción de ascenso a Segunda ante la Ponferradina. Pablo no quiso hablar de su futuro, hasta que no finalice la temporada, pero estaría encantado en seguir en Alicante. Además, aseveró que "para mí será un reto y una motivación defender a Yuri. Ya me han dicho que ha metido 19 goles. Cuanto mejor sea el delantero el jugador sube su nivel".

Los jugadores de la Ponferradina, Saúl Crespo y Carlos Bravo, opinaron sobre el Hércules y el partido de ida que se disputará este domingo en el Rico Pérez.

El feudo blanquiazul presentará la mejor entrada de la última década. El Rico Pérez ya registra 19.000 localidades, entre entradas vendidas y abonados.

Además, María Molina ha renovado con el Xaloc Alacant que la próxima temporada militará en la Primera División del fútbol sala femenino, junto a la Universidad de Alicante. David Vidal ha fichado por el Racing de Murcia de categoría Preferente y el Intercity oficializa el nombramiento de Manuel Baghdoyan como nuevo director deportivos sustituyendo al exjugador del Hércules Eduardo Rodríguez.

La Fundación Lucentum ha confirmado la renovación de Chumi Ortega y la de Justin Pitts para la próxima temporada en LEB Oro.